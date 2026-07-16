Il calciomercato continua a entrare nel vivo e nelle ultime ore sono emerse diverse operazioni che potrebbero cambiare gli equilibri di Serie B. Tra i club più attivi c'è il Pisa che sta per chiudere un doppio colpo (uno in entrata e uno in uscita) davvero eccezionale.

Intanto il Vicenza continua a lavorare per completare l'organico. Dopo aver definito l'arrivo dell'attaccante Frank Tsadjout dalla Cremonese, la dirigenza biancorossa ha concentrato le proprie attenzioni sul centrocampo. L'obiettivo principale resta Mattia Valoti, per il quale sono in corso contatti con la società grigiorossa.

Il centrocampista potrebbe così tornare nella città dove è nato, aggiungendo qualità ed esperienza alla formazione veneta.

Anche il Südtirol prosegue il proprio mercato. Il club altoatesino ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Vasco Lopes e continua a trattare con il Venezia per arrivare all'esterno islandese Bjarkason, individuato come rinforzo ideale per aumentare le soluzioni offensive.

La Sampdoria ha alzato l'offerta per il terzino Charalampos Lykogiannis e valuta anche un possibile affondo per Luca Mazzitelli.

La Cremonese guarda ancora in casa Catanzaro. Nel mirino c'è il centrocampista Simone Pontisso, ma la valutazione di circa due milioni di euro richiesta dal club calabrese è considerata al momento troppo alta.

Le parti continueranno a dialogare nei prossimi giorni per cercare un punto d'incontro che possa consentire la chiusura dell'operazione.

Pisa show: plusvalenza per Durosinmi, sbloccato il mercato in entrata

che starebbe seguendo con grande interesse D'Uffizi dell'Ascoli. Il talento bianconero è finito nel mirino dei toscani, ma il Picchio non sembra intenzionato a privarsene con leggerezza. A ritiro già iniziato, infatti, la società marchigiana preferirebbe trattenere uno dei suoi elementi più promettenti e, qualora arrivasse una proposta ufficiale, la valutazione potrebbe essere particolarmente elevata.

Sul fronte delle uscite, il Pisa è invece pronto a mettere a segno un'operazione di grande impatto economico.

Dopo una stagione complicata, Durosinmi è ormai destinato al Genk. L'attaccante approderà in Belgio con un trasferimento che dovrebbe garantire ai nerazzurri un incasso tra i 10 e gli 11 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Un'affare che rappresenta una significativa plusvalenza per il club toscano. Tra il paracadute della retrocessione (10 mln) e la cessione molto remunerativa dell'attaccante, il Pisa, se dovesse decidere di reinvestire tali somme nel mercato, potrebbe veramente fare la differenza nell'attuale calciomercato di Serie B.