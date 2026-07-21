Il calciomercato entra nel clou e sono tantissime le notizie nelle ultime ore.

Prosegue senza sosta il mercato delle squadre di Serie C, con diverse operazioni già ufficializzate e altre che iniziano a prendere forma. Il Casarano ha annunciato l'arrivo di Knezovic, nuovo rinforzo per la rosa rossazzurra in vista della prossima stagione.

Colpo anche per la Salernitana, che ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Bevilacqua, chiamato a dare nuove soluzioni offensive al club campano. Si muove anche la Scafatese, che ha definito l'arrivo del centrocampista Filippo Tripi, altro tassello importante per il nuovo progetto tecnico.

Catania, grande idea per l'attacco

Grande fermento anche in casa Catania. Dopo il secondo posto nel girone C e la semifinale playoff persa contro l'Ascoli, gli etnei stanno cercando un attaccante di spessore. Tra i profili monitorati spicca quello di Massimo Coda, svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria, chiusa con 18 gol e 7 assist nelle ultime due stagioni. Per il bomber 37enne sarebbe un ritorno in Serie C dopo tredici anni.

In uscita proprio dal Catania c'è invece Miloš Bočić, che ha risolto il proprio contratto con gli etnei e firmerà un biennale con opzione con il Team Altamura, operazione ormai definita.

Ufficiale anche un importante innesto per l'Ospitaletto, che si assicura Galuppini dall'Ascoli, rinforzando ulteriormente una rosa che punta a recitare un ruolo da protagonista.

Auteri, parole d'amore per Foggia

Intanto a Foggia sono arrivate le prime parole del nuovo allenatore Gaetano Auteri, che ha subito conquistato la piazza: "Foggia è tra le prime venti realtà calcistiche italiane per tradizione e prestigio. Quando è arrivata la chiamata non ho avuto dubbi. Siamo nell'anno zero e voglio iniziare un percorso importante. C'è una foggianità che nel recente passato mancava e tutti insieme possiamo riportare il club il più in alto possibile." Dichiarazioni che hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi rossoneri e alimentato le aspettative per la nuova stagione. Intanto gli abbonamenti proseguono a gran ritmo e i tifosi rossoneri ne hanno già sottoscritti oltre 3.500.