In occasione della sessione di calciomercato estivo, la Juventus continua a lavorare su diversi fronti per rinforzare la rosa allenata da Luciano Spalletti. È proprio quest'ultimo che nel corso di un'intervista ha fatto chiarezza sulla situazione legata ai portieri: Dibu Martinez continua a restare in cima alla lista dei preferiti, ma al tempo stesso l'allenatore ha precisato che la dirigenza non può spendere troppi soldi.

Juve: chi lascia e chi arriva

La Juve necessità di rinforzare la rosa in diversi reparti. In queste ore, alla Continassa è stato offerto il difensore centrale del Milan Fikayo Tomori poiché ha un contratto in scadenza nel 2027.

Il 28enne è stata contattato anche da due club di Premier League, ma ad oggi non è chiaro quale sarà il suo futuro.

In merito alla scelta del centravanti, la dirigenza bianconera è sempre intenzionata ad acquistare Randal Kolo Muani e ha messo sul piatto un'offerta da 40 milioni di euro più bonus. Proprio il discorso legato ai bonus che potrebbero far decidere ai parigini di sbloccare la trattativa, visto che anche l'attaccante spinge per effettuare un ritorno a Torino.

Per quanto riguarda la situazione legata ai portieri, la Juve ha già Michele Di Gregorio e Mattia Perin ma il tecnico Luciano Spalletti vorrebbe Dibu Martinez anche se alla Continassa non possono permettersi di fare follie. Quest'ultimo aveva dato esito positivo al trasferimento, ma l'Aston Villa non considera il nazionale argentino sul mercato perché Unai Emery lo ritiene al centro del suo progetto tecnico.

Dunque Zion Suzki del Parma e Guglielmo Vicario del Tottenham continuano a restare sullo sfondo.

João Mario invece è in uscita destinazione Fiorentina: il difensore andrà in prestito con opzione d'acquisto per un pacchetto totale superiore a 8 milioni di euro. A seguire si prevede un contratto fino al 2031 con opzione di rinnovo per un altro anno.

I movimenti legati alle altre squadre di Serie A

L'Inter è pronta ad investire 40 milioni di euro per un prestito oneroso con obbligo di riscatto per Cuti Romero, che ha aperto al trasferimento in nerazzurro.

Il Napoli dopo aver chiuso il rinnovo contrattuale di Antonio Vergara, è pronto a lavorare al prolungamento di contratto fino al 2029 del capitano Giovanni Di Lorenzo.

La Roma è invece in dirittura d'arrivo per l'ingaggio di Santiago Castro dal Bologna: il club giallorosso ha messo sul piatto 30 milioni di euro più 5 di bonus e una piccola percentuale sulla futura cessione. Al centravanti invece è stato proposto un contratto fino al 2031 con un ingaggio di 2,2 milioni di euro all'anno. Mentre il Bologna è pronto a prendere in prestito Artem Dovbyk, ma attualmente si lavora sul salario dell'attaccante ucraino visto che è considerato troppo oneroso dagli emiliani.