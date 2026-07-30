La Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per Costantino Favasuli, esterno classe 2004 reduce da un'ottima stagione con il Catanzaro. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero starebbe valutando il giovane talento, anche se resta da capire se si tratti di un semplice interesse o di una concreta intenzione di inserirsi nella corsa al giocatore, già seguito con decisione dal Napoli.

L'Inter continua a lavorare per rafforzare la propria rosa e, dopo aver chiuso due operazioni a parametro zero, non sembra intenzionata a fermarsi. L'arrivo di John Stones, sbarcato nelle scorse ore a Milano, ha permesso ai nerazzurri di colmare il vuoto lasciato dagli addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, mentre l'adattamento di El Hadji Malick Diouf sulla corsia destra sta convincendo lo staff tecnico, riducendo la necessità di intervenire ulteriormente su quella fascia.

Juventus, sondaggio per Favasuli: possibile inserimento nella trattativa con il Napoli

La società partenopea sarebbe infatti in vantaggio nella trattativa con il Catanzaro. L'operazione potrebbe chiudersi sulla base di circa 4 milioni di euro, con la Fiorentina che incasserebbe il 50% della futura cessione grazie agli accordi stipulati in precedenza. La Juventus, guidata sul mercato da Giovanni Carnevali, avrebbe quindi deciso di monitorare la situazione, replicando una strategia già adottata in passato per altri giovani prospetti.

I bianconeri, tuttavia, hanno già rinforzato la corsia destra con l'arrivo di Zeki Celik e un ulteriore innesto nello stesso ruolo potrebbe concretizzarsi soltanto in caso di una cessione importante.

I principali indiziati sarebbero Pierre Kalulu o Andrea Cambiaso, ma soltanto davanti a offerte considerate irrinunciabili.

Favasuli arriva da una stagione molto positiva in Serie B, dove ha totalizzato 41 presenze tra campionato e playoff, impreziosite da 2 reti e 9 assist. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di diversi club, tra cui anche il Sassuolo di Alberto Aquilani, che lo accoglierebbe volentieri. Al momento, però, il Napoli resta la società più avanti nei contatti grazie agli ottimi rapporti con l'entourage del calciatore, mentre la Juventus potrebbe tentare un inserimento nelle fasi finali della trattativa.

Inter, non solo Stones: c'è l'intesa con il Tottenham per Romero, resta il nodo ingaggio

Le priorità di mercato del club di viale della Liberazione si sono quindi spostate nuovamente sul reparto difensivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza avrebbe compiuto un passo importante nella trattativa per Cristian Romero, trovando un'intesa con il Tottenham sulla valutazione del cartellino del difensore argentino.

Per arrivare alla fumata bianca, però, resta ancora da superare l'ostacolo rappresentato dalle richieste economiche del giocatore. Romero avrebbe infatti chiesto un ingaggio di circa 8 milioni di euro netti a stagione, cifra che l'Inter dovrà cercare di ridurre per rendere sostenibile l'operazione.

Nonostante questo nodo, i contatti tra le parti proseguono e il centrale argentino resta uno dei principali obiettivi per completare il reparto arretrato.

Roma, accordo vicino per Koulierakis: il difensore greco arriva dal Wolfsburg per 17 milioni più bonus

La Roma ha individuato il rinforzo giusto per il reparto difensivo. Il club giallorosso avrebbe infatti raggiunto un'intesa di massima con il Wolfsburg per l'acquisto di Konstantinos Koulierakis, centrale greco classe 2003.

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini, le due società stanno lavorando alla definizione degli ultimi dettagli prima di completare il trasferimento del giocatore in Serie A. L'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di circa 17 milioni di euro più bonus.

Nonostante la retrocessione del Wolfsburg in seconda divisione tedesca nella stagione 2025/26, Koulierakis è riuscito comunque a mettersi in evidenza con prestazioni convincenti. Il difensore ellenico ha infatti disputato 29 partite, riuscendo anche a contribuire alla fase offensiva con 4 gol e 1 assist.

La Roma punta quindi su un giovane talento con margini di crescita importanti per rinforzare il reparto arretrato e aggiungere fisicità e qualità alla propria rosa.