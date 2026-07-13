Il Milan ha dato il via ufficiale alla sua stagione 2026/27, radunandosi presso il centro sportivo di Milanello nella giornata di lunedì 13 luglio 2026. Un momento atteso che segna l'inizio della preparazione della squadra sotto la guida del nuovo allenatore, Rúben Amorim. L'arrivo del tecnico portoghese è una delle principali novità di questa fase iniziale, insieme all'integrazione di nuovi volti nella rosa, come il difensore Mario Gila e l'attaccante Gonçalo Ramos. La squadra, tuttavia, non si è presentata al completo a causa degli impegni di alcuni giocatori ancora coinvolti nel Mondiale, un fattore che caratterizzerà le prime settimane di lavoro.

Cardinale a Milanello: un segnale di forte impegno

La giornata inaugurale è stata impreziosita da una presenza di alto profilo: quella di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero. Il numero uno di RedBird Capital Partners è atterrato direttamente a Milanello a bordo di un elicottero, un gesto che ha richiamato alla memoria le abitudini di un'altra figura storica del club, Silvio Berlusconi. Questa modalità di arrivo non è passata inosservata, sottolineando la volontà di Cardinale di essere fisicamente presente e di mostrare un coinvolgimento diretto nella vita della squadra fin dal primo giorno.

La sua partecipazione al raduno è stata interpretata come un chiaro segnale del suo impegno e della sua intenzione di seguire da vicino la gestione del club.

Cardinale ha scelto di prendere in mano la guida della società in prima persona, e la sua presenza al primo allenamento ha voluto ribadire questa linea strategica. Per il Milan, questa stagione è vista come quella del riscatto, un obiettivo ambizioso che richiede la massima dedizione da parte di tutte le componenti, a partire dalla proprietà.

L'allenamento aperto al pubblico e i dettagli per i tifosi

Nel pomeriggio, l'attenzione si è spostata sul campo, dove era previsto l'allenamento della squadra. La sessione di lavoro, fissata per le ore 18.00, si è svolta sul campo esterno di Milanello, offrendo ai tifosi l'opportunità unica di assistere dal vivo alle prime indicazioni tattiche e tecniche impartite dal nuovo Mister e dal suo staff.

Un momento di grande importanza per i sostenitori milanisti, desiderosi di vedere all'opera i propri beniamini e i nuovi acquisti.

Per agevolare l'afflusso del pubblico e garantire una gestione ottimale degli spazi, sono state predisposte apposite aree parcheggio lungo il percorso di avvicinamento al centro sportivo. Nello specifico, i tifosi hanno potuto usufruire del P1, situato in prossimità della svolta a sinistra dell'ingresso del Centro Sportivo, del P2, in corrispondenza di via Ronco, e del P3, in Piazza Falcone e Borsellino, quest'ultimo reso disponibile a partire dalle ore 14.00. L'intera giornata è stata ampiamente documentata e raccontata attraverso i canali ufficiali del club, con la pubblicazione di immagini esclusive e dichiarazioni dei protagonisti, a testimonianza dell'inizio di una nuova fase per la società rossonera, caratterizzata da importanti cambiamenti tecnici e da una rinnovata presenza della proprietà.