La Juventus rafforza significativamente la propria struttura dirigenziale con l'ingresso di Frederic Massara, nominato chief football officer del club. Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale della società bianconera, ha accolto Massara con parole di grande fiducia, evidenziando il valore aggiunto che il nuovo dirigente apporterà all'organizzazione juventina e la volontà di costruire una squadra manageriale sempre più coesa.

Carnevali ha espresso la sua convinzione che il club stia edificando una «struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro».

Ha inoltre sottolineato come la «competenza e la profonda conoscenza del calcio» di Massara si integrino perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del Club, rafforzando la visione strategica della Juventus.

Nuovi ruoli e sinergie dirigenziali

Frederic Massara, forte di una consolidata esperienza nel mondo del calcio, opererà in stretta sinergia con il direttore sportivo Marco Ottolini. Questa collaborazione è stata ideata per potenziare ulteriormente la capacità della Juventus di affrontare le sfide sportive e organizzative, sia a livello nazionale che internazionale, garantendo una gestione più efficace e integrata delle attività calcistiche.

Parallelamente, la società ha annunciato un altro importante cambiamento: Giorgio Chiellini assumerà il ruolo di chief club affairs officer.

Questo incarico strategico lo vedrà impegnato nel rappresentare gli interessi del club presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, sia in Italia che a livello globale, consolidando la capacità di dialogo e relazione della Juventus.

Il rafforzamento strategico della Juventus

L'arrivo di Massara e la riorganizzazione dei ruoli dirigenziali segnano un passo fondamentale nel percorso di rafforzamento della Juventus. Il club mira a una struttura sempre più coesa e proiettata verso il futuro, capace di rispondere alle esigenze di un calcio in continua evoluzione. La scelta di figure di comprovata esperienza e competenza, come Massara e Chiellini, evidenzia la determinazione della società a consolidare la propria posizione ai vertici del calcio italiano e internazionale.

L'obiettivo è puntare su professionalità di alto livello e sulla capacità di costruire relazioni solide con tutti i principali attori del settore, per sostenere le ambizioni e la crescita a lungo termine del club.