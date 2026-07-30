Il calciomercato della Juventus è al centro dell'attenzione, con l'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali che ha fornito importanti aggiornamenti sulle trattative in corso. L'attenzione del club bianconero è rivolta a due profili offensivi: Kolo Muani e Alajbegovic. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un evento organizzato da La Stampa a Courmayeur, in Valle d’Aosta, delineando la strategia della società per il presente e il futuro.

Aggiornamenti cruciali per Kolo Muani: la fase finale

Carnevali ha esordito con un'affermazione chiara sulla direzione delle operazioni: “Stiamo definendo Kolo Muani e lavoriamo per arrivare ad Alajbegovic: pensiamo alla Juve di oggi e a quella del futuro”.

Riguardo all'attaccante francese, le trattative con il Paris Saint-Germain hanno richiesto un'attenta ricostruzione dei rapporti, superando alcune difficoltà di comunicazione iniziali. Ora, tuttavia, le parti sono giunte alle fasi conclusive dell'accordo. Nonostante l'avanzamento significativo, il dirigente ha espresso una necessaria cautela: “Finché non c’è nulla di firmato non si sa mai perché a volte accadono situazioni incredibili”. Questa prudenza evidenzia la complessità del calciomercato e la volontà di annunciare l'operazione solo a conclusione definitiva.

Alajbegovic e la visione a lungo termine della Juventus

Parallelamente agli sforzi per un rinforzo immediato, la Juventus sta ponendo le basi per il suo futuro attraverso l'acquisizione di giovani talenti.

Per quanto concerne Alajbegovic, un promettente classe 2007, Carnevali ha ammesso che la trattativa è ancora in una fase meno avanzata rispetto a quella di Kolo Muani. “Mentre per il classe 2007 siamo un po’ più indietro, ma ci stiamo lavorando: cerchiamo ragazzi giovani, lui ha grandi prospettive”, ha dichiarato il direttore generale. Questo impegno sottolinea la duplice strategia del club: garantire competitività nell'immediato e investire su profili con grandi prospettive di crescita per assicurare un futuro solido alla squadra.

La strategia di mercato bianconera tra presente e futuro

La Juventus Football Club, fondata nel lontano 1897 e con sede a Torino, vanta una storia ricca di successi, partecipando con continuità al campionato di Serie A e collezionando numerosi trionfi sia a livello nazionale che internazionale.

Questa tradizione si riflette nella sua attuale politica di calciomercato. La società persegue una strategia ben definita che mira all'acquisizione sia di giocatori già affermati, capaci di contribuire immediatamente, sia di giovani promesse con un elevato potenziale di sviluppo. Le parole di Giovanni Carnevali confermano pienamente questo approccio equilibrato, che cerca di bilanciare le esigenze della squadra attuale con la costruzione di un organico robusto e vincente per gli anni a venire. L'obiettivo è mantenere la Juventus ai vertici del calcio, attraverso scelte ponderate e una visione strategica che abbraccia ogni aspetto della crescita del club.