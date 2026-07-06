L'Udinese ha ufficializzato il suo primo acquisto per la stagione 2026-2027: si tratta di Giorgi Chakvetadze. Il centrocampista offensivo georgiano approda in bianconero a titolo definitivo dal Watford, società anch'essa parte della famiglia Pozzo. Il classe 1999 ha siglato un contratto con il club friulano che lo lega fino al 30 giugno 2030, con l'opzione per un'ulteriore stagione sportiva.

Chakvetadze è un elemento di spicco della nazionale georgiana, noto per la sua duttilità tattica. È in grado di ricoprire con efficacia diversi ruoli a centrocampo, spaziando dal trequartista alla mezzala, fino all'esterno offensivo.

La sua formazione calcistica è avvenuta nella Dinamo Tbilisi, dove ha esordito in prima squadra già nella stagione 2015/2016. Qui si è distinto nel campionato georgiano, culminando nel 2017 con il riconoscimento di giocatore dell'anno.

La sua carriera europea ha preso il via con il trasferimento al Gent, club con cui ha contribuito alla conquista della Coppa del Belgio nel 2022. Successivamente, ha maturato esperienze in prestito che ne hanno arricchito il bagaglio tecnico e tattico: prima con l'Amburgo, dove ha realizzato un gol in 10 presenze nella 2. Bundesliga, e poi con lo Slovan Bratislava, club con cui ha festeggiato la vittoria del campionato slovacco e ha avuto modo di confrontarsi in diverse competizioni europee, tra cui preliminari di Champions League, Europa League e Conference League.

Il percorso al Watford e l'esperienza internazionale

Dal 2023, Giorgi Chakvetadze ha vestito la maglia del Watford, affermandosi rapidamente come uno dei pilastri della squadra nel difficile campionato di Championship. Nella sua prima annata in Inghilterra, ha collezionato 34 presenze e un gol in campionato, a cui si sono aggiunte tre apparizioni in FA Cup. La stagione successiva lo ha visto protagonista con 39 partite in Championship, mettendo a segno due gol e fornendo ben sei assist, oltre a una presenza sia in League Cup che in FA Cup. Nell'ultima stagione appena trascorsa, ha continuato a essere un punto fermo, scendendo in campo per 29 volte nel campionato.

La sua importanza si estende anche al contesto internazionale.

Chakvetadze ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore della Georgia nel 2018, all'età di soli 18 anni. Da allora, ha accumulato un significativo numero di presenze, raggiungendo quota 39 gettoni e realizzando 10 reti. La sua esperienza con le selezioni giovanili georgiane è altrettanto ricca, con numerose apparizioni e gol nelle categorie Under 17, Under 18, Under 19 e Under 21. L'arrivo di Chakvetadze all'Udinese rappresenta il primo, significativo rinforzo per la rosa affidata al tecnico Kosta Runjaic, in vista delle sfide della prossima stagione 2026-2027.