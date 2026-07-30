Il Crotone accelera sul mercato e mette a segno un colpo in entrata. Il club rossoblù avrebbe infatti chiuso l'accordo per Zak Ruggiero, fantasista reduce dall'esperienza tra Trapani e Audace Cerignola. Parallelamente la società lavora anche alle uscite e prepara nuovi innesti per consegnare a Leandro Greco una rosa competitiva in vista del prossimo campionato di Serie C.

Il Crotone chiude per Zak Ruggiero

Il primo tassello del nuovo Crotone porta il nome di Zak Ruggiero. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il fantasista avrebbe raggiunto l'accordo con il club rossoblù e sarebbe pronto a sottoscrivere un contratto biennale.

Il giocatore, di proprietà del Trapani e reduce dal ritorno all'Audace Cerignola nella scorsa stagione, è pronto a rilanciarsi nel Girone C di Serie C. Il suo arrivo rappresenta un rinforzo importante per il reparto offensivo, dove il tecnico Leandro Greco punta ad aumentare qualità, imprevedibilità e soluzioni tra le linee.

Mercato Crotone: Di Pasquale verso il Foggia

Non ci sono soltanto operazioni in entrata. Il direttore sportivo rossoblù sta lavorando anche sul fronte delle cessioni. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta del Sud, Davide Di Pasquale sarebbe vicino al trasferimento al Foggia, dove ritroverebbe un ambiente già conosciuto. Potrebbero salutare anche uno tra Alberto Gallo e Luca Sandri.

Sul primo resta vivo l'interesse del Catania, che continua a monitorare la situazione in vista di un possibile affondo nelle prossime ore.

Cinque rinforzi nel mirino, Davide Merelli per ora resta

Il mercato del Crotone, però, è tutt'altro che concluso. La società continua a lavorare per rinforzare la rosa con almeno cinque nuovi innesti, concentrando l'attenzione soprattutto su difensori e centrocampisti. Al momento, invece, non dovrebbe lasciare la Calabria Davide Merelli. Il portiere era stato accostato allo Spezia, ma il club ligure avrebbe deciso di orientarsi su altri profili per il ruolo di estremo difensore. Una permanenza che consentirebbe al Crotone di mantenere un punto di riferimento tra i pali mentre prosegue la costruzione della squadra per la stagione 2026-2027.