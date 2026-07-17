Il club rossoblù investe sui giovani e resiste alle sirene del mercato. Come riportato da TuttoC.Com, Michele Vrenna, talento classe 2008 cresciuto nell'Academy, firma il suo primo contratto da professionista, mentre Guido Gomez resta al centro del progetto nonostante l'interesse del Bari.

Il Crotone continua a costruire il proprio futuro partendo dai giovani e conferma la volontà di mantenere competitiva la rosa in vista della prossima stagione. La società rossoblù ha blindato uno dei prospetti più interessanti del vivaio, Michele Vrenna, che ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Sul fronte mercato, invece, il club non sembra intenzionato a privarsi di Guido Gomez, finito nel mirino del Bari. Due segnali chiari che raccontano la strategia della società pitagorica.

Michele Vrenna firma il primo contratto da professionista con il Crotone

Il Crotone ha deciso di puntare con convinzione su Michele Vrenna, ala destra nata il 3 marzo 2008 e cresciuta interamente nell'Academy rossoblù. Il giovane esterno ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club fino al giugno 2030, una scelta che conferma la fiducia della società nelle sue qualità tecniche e nella sua crescita. Dopo una breve esperienza nel settore giovanile del Milan nell'estate del 2025, Vrenna è tornato rapidamente in Calabria, dove ha proseguito il proprio percorso di formazione fino alla firma del primo accordo da professionista.

Il Crotone crede nel talento di Vrenna dopo l'esordio in Serie C

La firma sul contratto rappresenta il naturale sviluppo di un percorso già avviato nella scorsa stagione. Nonostante la giovane età, Vrenna è stato aggregato stabilmente alla prima squadra e ha collezionato quattro presenze nel campionato di Serie C. Un'esperienza importante che gli ha permesso di confrontarsi con il calcio professionistico e di dimostrare le proprie qualità. Il rinnovo fino al 2030 certifica la volontà del Crotone di valorizzare i talenti cresciuti in casa e costruire una squadra sempre più legata al territorio.

Mercato Crotone: il Bari pensa a Guido Gomez, ma il club dice no

Sul mercato resta vivo l'interesse del Bari per Guido Gomez.

La società pugliese è alla ricerca di un attaccante capace di garantire reti, esperienza e lavoro per la squadra e avrebbe inserito l'italo-argentino tra i principali obiettivi. Tuttavia, la trattativa appare in salita. Dopo il rendimento offerto nell'ultima stagione, il Crotone non avrebbe alcuna intenzione di cedere uno dei suoi riferimenti offensivi. La società considera Gomez un elemento fondamentale per il nuovo progetto tecnico e, almeno al momento, non sembra disposta ad ascoltare offerte.