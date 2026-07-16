Davide Ancelotti si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Lille, la prestigiosa squadra di Ligue 1 che lo ha scelto per guidare la panchina in questa stimolante stagione. Il tecnico trentasettenne, figlio del celebre Carlo Ancelotti, ha definito l'incarico una "magnifica opportunità" per la sua carriera, dichiarando con enfasi e determinazione: "Tutto quello che ho imparato, voglio portarlo qui, mettendo a disposizione del club e della squadra la mia esperienza". Reduce da un'intensa esperienza come assistente del padre durante i recenti Mondiali e da un significativo periodo di cinque mesi come primo allenatore al Botafogo, in Sud America, Ancelotti si è detto pienamente pronto e motivato per affrontare questa nuova e ambiziosa sfida nel calcio francese.

Riflettendo sul suo percorso professionale, che lui stesso ha definito "un po' insolito", Ancelotti ha sottolineato la sua lunga militanza nel mondo del calcio: "Sono nel mondo del calcio da molto tempo. Ho iniziato qui, in questo Paese, quattordici anni fa". Ha ricordato con precisione il suo esordio in Francia, dove ha ricoperto il ruolo di preparatore atletico al Paris Saint-Germain tra il 2012 e il 2013, per poi proseguire con una lunga e formativa esperienza da vice allenatore in club di altissimo livello e con aspettative elevate, tra cui il Bayern Monaco, il Napoli, l'Everton e il Real Madrid, fino al 2024. Nonostante abbia operato costantemente in contesti caratterizzati da grandi aspettative, pressioni elevate e standard molto rigorosi, Ancelotti ha affermato di sentirsi ora maturo, arricchito dall'esperienza in Brasile, e pienamente preparato per assumere la guida tecnica di una squadra ambiziosa e con una chiara identità come il Lille.

Visione di gioco e obiettivi strategici

Il nuovo tecnico ha chiarito la sua filosofia tattica, spiegando di non voler stravolgere completamente l'assetto preesistente della squadra. Intende invece capitalizzare sulla solidità difensiva che ha contraddistinto il Lille nella scorsa stagione, un punto di forza che ha permesso al club di classificarsi come la terza migliore difesa della Ligue 1 con soli 37 gol subiti. Tuttavia, ha già identificato precise aree di miglioramento su cui lavorare intensamente, ponendo particolare attenzione ai calci piazzati, aspetto cruciale nel calcio moderno. Ancelotti ha espresso il suo immediato e profondo senso di appartenenza al club, affermando con convinzione: "Mi sento già un Dogue al 100%".

Ha elogiato calorosamente l'accoglienza ricevuta dall'ambiente e ha descritto il gruppo squadra come "laborioso, dotato di cultura dell’impegno e di talento". La sua visione in campo prevede un calcio energico e disciplinato, con una chiara priorità al mantenimento del possesso palla e al recupero immediato in caso di perdita, il tutto mantenendo la preesistente solidità ma imprimendo con decisione il suo tocco personale e rispettando l'identità del club.

Ambizione europea e legame con il club

Ancelotti ha ribadito con forza l'ambizione europea del Lille, evidenziando l'importanza cruciale di mantenere un alto livello di competitività in tutte le competizioni che il club affronterà. "Serve umiltà, chiarezza sugli obiettivi e competitività in tutte le competizioni, allenandosi intensamente ogni giorno con disciplina e senza mollare", ha dichiarato, delineando una chiara e pragmatica strada per il successo.

Ha inoltre espresso un profondo senso di identificazione con l'identità del club e ha sottolineato l'ottimo rapporto di fiducia e collaborazione instaurato con il presidente Olivier Létang. Ripercorrendo il suo percorso, ha valorizzato l'esperienza iniziata in Francia e le preziose lezioni apprese dal padre Carlo, di cui si dice profondamente orgoglioso. "Non voglio fare paragoni, non provo pressione", ha affermato sorridendo, aggiungendo che la possibilità di "prendere il telefono e chiamarlo" per un consiglio o un confronto è un vantaggio "magnifico" e una risorsa inestimabile per la sua crescita professionale.