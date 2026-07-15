L'amarezza di Didier Deschamps è profonda e inequivocabile dopo la semifinale persa dalla Francia contro la Spagna il 14 luglio 2026. Il commissario tecnico francese, intervenuto in un'intervista esclusiva a DAZN, non ha celato la sua profonda delusione per l'esito della gara, rivolgendo critiche dirette e pungenti alla direzione di gara dell'arbitro salvadoregno Ivan Barton. Deschamps ha apertamente messo in discussione la sua idoneità e la sua esperienza per arbitrare un incontro di tale importanza e livello mondiale.

Le contestazioni arbitrali e gli episodi chiave

Nel dettaglio delle sue rimostranze, Deschamps ha evidenziato diverse decisioni arbitrali che, a suo giudizio, avrebbero pesantemente condizionato l'andamento e il risultato della partita. «Ci sono state anche decisioni arbitrali che non so, non è la prima volta. Però se dico così, poi… Per voi, questo arbitro è al livello di una semifinale di Coppa del Mondo?», ha dichiarato il CT, esprimendo chiaramente il suo disappunto. Tra gli episodi più discussi, spicca un rigore concesso alla Spagna a metà del primo tempo, originato da una presunta leggerezza difensiva di Digne all'interno dell'area. A questo si aggiunge la controversia legata a un presunto tocco di mano di Yamal, che, secondo la prospettiva della panchina francese, il sistema del VAR non avrebbe adeguatamente rilevato, alimentando così ulteriori e significative polemiche sulla correttezza delle decisioni in campo.

Un inatteso errore nei primi minuti

Oltre alle scelte tecniche e disciplinari, Deschamps ha voluto richiamare l'attenzione su un episodio curioso e inatteso verificatosi nelle primissime fasi dell'incontro. L'arbitro Ivan Barton, infatti, aveva inizialmente dimenticato di utilizzare il tradizionale spray per segnare la corretta distanza della barriera su un calcio di punizione. Questo dettaglio, sebbene abbia generato qualche sorriso tra i giocatori in campo e richiesto un breve stop del gioco per l'intervento del quarto ufficiale che ha dovuto consegnargli lo strumento, non ha avuto ripercussioni dirette sull'esito della partita. Tuttavia, ha contribuito a delineare un quadro complessivo di una direzione arbitrale che, agli occhi del tecnico francese, non è apparsa del tutto impeccabile fin dall'inizio.

L'analisi tecnica della sconfitta e il futuro della panchina francese

Passando all'analisi della sconfitta dal punto di vista puramente tecnico, Deschamps ha ribadito la sua profonda delusione per la prestazione complessiva della sua squadra. «Oggi c’è delusione, avevamo tanta ambizione. Ci è mancato qualcosa contro la Spagna. Abbiamo fatto troppi errori a livello tecnico, in una partita così dobbiamo essere tutti al 100% e non è stato questo il caso», ha affermato, sottolineando la mancanza di precisione e la serie di errori commessi in un match di tale importanza. Il tecnico ha inoltre lasciato intendere, con parole che suonano come un congedo, che questa potrebbe essere stata la sua ultima partita alla guida della nazionale francese.

In questo contesto di incertezza sul futuro della panchina, il nome di Zinedine Zidane emerge con forza come il più accreditato per la sua successione, con indiscrezioni che suggeriscono un accordo verbale già raggiunto con la Federazione, sebbene l'ufficialità sia ancora in attesa.