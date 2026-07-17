Il mercato continua a regalare nuovi scenari e anche i big della Serie A iniziano a fare i conti con l'interesse dei grandi club stranieri. La Juventus osserva con attenzione l'evolversi della situazione legata a Gleison Bremer, uno dei pilastri della difesa bianconera, finito nel mirino del Galatasaray. Nel frattempo la Roma accelera sulla ricerca di un nuovo esterno destro dopo aver visto sfumare un obiettivo importante, con Nahuel Molina che nelle ultime ore avrebbe scalato posizioni nella lista della dirigenza capitolina.

Bremer-Galatasaray, primi contatti: la Juventus fissa il prezzo

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha rivelato: "Gleison Bremer finisce nel mirino della Turchia. Il Galatasaray ha infatti avviato i primi contatti esplorativi per comprendere la fattibilità dell'operazione. Al momento, la società di Istanbul non ha presentato alcuna offerta ufficiale alla Juventus".

Secondo quanto riportato da Di Marzio, il club turco avrebbe quindi avviato un primo dialogo con l'entourage del difensore brasiliano, mettendo sul tavolo un'ipotesi d'ingaggio particolarmente ricca nel tentativo di convincerlo ad accettare il trasferimento. Per il momento, però, si tratta soltanto di un approccio preliminare.

Il passaggio successivo sarà rappresentato da eventuali contatti diretti con la Juventus, che potrebbe prendere in considerazione una cessione solo a fronte di un'offerta vicina ai 40 milioni di euro.

La Roma cambia obiettivo: Molina in pole per la fascia destra

Di Marzio ha poi aggiornato anche il mercato giallorosso, spiegando: "Tra i vari nomi finiti sul taccuino della dirigenza capitolina, nelle ultime ore sta prendendo quota la pista che porta a Nahuel Molina".

Una candidatura che avrebbe acquisito ancora più peso dopo il cambio di scenario sulla corsia destra. La Roma, infatti, si è vista soffiare dalla Juventus un profilo che sembrava destinato a restare nella Capitale. Il blitz bianconero ha portato a Torino Zeki Celik, che da svincolato appariva ormai vicino al rinnovo con il club giallorosso, salvo poi scegliere di intraprendere una nuova avventura in bianconero.

Proprio per questo motivo la dirigenza capitolina avrebbe accelerato le valutazioni su Nahuel Molina, esterno che garantirebbe esperienza internazionale, spinta offensiva e una conoscenza approfondita del calcio europeo. Un obiettivo non semplice, vista la richiesta da almeno 15 milioni di euro dell'Atletico Madrid.

Infine DI Marzio, passando dall'altra parte del Tevere ha scritto sulla Lazio: "Prosegue la trattativa tra Lazio e Fluminense per John Kennedy. Dopo i primi contatti delle scorse ore, il club biancoceleste sta valutando di presentare un’offerta da circa 8 milioni di euro per l’attaccante brasiliano classe 2002. La richiesta iniziale del club brasiliano è invece di 12 milioni".