Il mercato estivo continua a regalare nuovi scenari e le big della Serie A sono chiamate a gestire non soltanto i colpi in entrata, ma anche le possibili cessioni dei propri pezzi pregiati. In casa Juventus torna d'attualità il futuro di Gleison Bremer, finito nel mirino del Bayern Monaco, mentre Napoli e Milan sono pronte a contendersi uno dei difensori più ricercati del campionato, Mario Gila. Sullo sfondo si muove anche il Genoa, che starebbe valutando un'operazione ambiziosa per rinforzare il proprio attacco. A fare il punto sulle principali trattative è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Bayern su Bremer, la Juventus riflette sul futuro del suo leader difensivo

Dopo settimane nelle quali il nome di Gleison Bremer sembrava destinato a restare fuori dalle principali indiscrezioni di mercato, il centrale brasiliano è tornato improvvisamente al centro dell'attenzione. Il Bayern Monaco avrebbe infatti mosso i primi passi concreti per capire la fattibilità dell'operazione, aprendo un dialogo esplorativo con la Juventus.

Gianluca Di Marzio ha rivelato: "Il mercato della Juventus potrebbe accendersi sul fronte delle uscite. Nelle ultime ore, infatti, il Bayern Monaco ha acceso i fari su Gleison Bremer, effettuando un primo sondaggio con il club bianconero per il difensore brasiliano".

Per il momento si tratterebbe soltanto di un primo contatto, ma l'interesse del club tedesco potrebbe rappresentare l'inizio di una trattativa destinata a svilupparsi nelle prossime settimane. La Juventus, dal canto suo, dovrà valutare se privarsi di uno dei pilastri della propria retroguardia oppure resistere agli assalti della Bundesliga, soprattutto qualora arrivasse un'offerta economica particolarmente importante.

Milan irrompe su Gila, De Rossi vuole Dovbyk al Genoa

Sul fronte degli acquisti si accende invece il duello tra Milan e Napoli per Mario Gila. Quando sembrava che i partenopei avessero ormai preso il controllo della corsa al difensore della Lazio, i rossoneri avrebbero deciso di inserirsi con decisione, riaprendo completamente i giochi.

Di Marzio ha spiegato: "La corsa a Mario Gila ha una nuova pretendente: quando la strada sembrava tracciata a favore del Napoli, nelle ultime ore si è registrato il forte inserimento del Milan per il difensore. I rossoneri hanno deciso di irrompere nella corsa al centrale di proprietà della Lazio, sparigliando le carte in tavola". Da tenere anche in considerazione l'Atalanta, che negli ultimi giorni avrebbe parlato con Lotito per lo spagnolo.

Intanto il Genoa starebbe studiando un colpo di assoluto livello per l'attacco e su questo Di Marzio ha aggiunto: "Daniele De Rossi rivuole Artem Dovbyk: l'allenatore del Genoa lo ha già avuto alla Roma e vorrebbe allenarlo anche in rossoblù. Il Genoa ci prova per il suo arrivo in prestito, ma resta da capire la posizione del club giallorosso e del giocatore."