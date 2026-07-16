Secondo le ultime di mercato rivelate da Gianluca Di Marzio Juventus resta alla ricerca di nuovi rinforzi offensivi per mettere a disposizione di Luciano Spalletti un reparto sempre più competitivo, mentre la Roma prova ad accelerare per Crysencio Summerville con un'importante doppia offensiva rivolta sia al giocatore sia al West Ham. Sul fronte delle altre società, Bologna, Fiorentina e Como lavorano su operazioni che potrebbero essere definite già nei prossimi giorni.

Juve, incontro con il Parma per Pellegrino: è uno dei nomi per l'attacco

Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Juventus continua a valutare diversi profili per rinforzare il reparto offensivo.

" È andato in scena un incontro con il Parma per Pellegrino. L’attaccante argentino classe 2001 è uno dei profili individuati dai bianconeri per completare il reparto offensivo". Secondo Di Marzio inoltre, la Juventus lavorerebbe parallelamente per migliorare la propria offerta al PSG per Randal Kolo Muani, centravanti considerato da tempo il vero obiettivo per potenziare il reparto offensivo dei bianconeri. Carnevali, da quanto si apprende, aumenterà i bonus e non la cifra di base già messa sul tavolo e vicina ai 35 milioni di euro.

Di Marzio ha poi fatto il punto sulla Roma: "La Roma spinge per Summerville: pronta a offrire 45 milioni di euro al West Ham". L'esterno olandese è uno degli obiettivi principali del club capitolino, che sembra intenzionato ad affondare il colpo dopo aver trovato un'intesa di massima con il calciatore.

Resta ora da convincere il West Ham, chiamato a valutare una proposta economica di assoluto rilievo.

Roma in pressing su Summerville, Bologna e Fiorentina accelerano

Il giornalista di Sky Sport ha infine aggiornato anche le situazioni che riguardano Bologna, Fiorentina e Como: "Il Bologna conta di chiudere in giornata per l'arrivo di Rahim Alhassane del Real Oviedo. Il terzino è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore rossoblù. La Fiorentina continua a lavorare per arrivare a Oulaï del Trabzonspor. Il Como infine è pronto a chiudere l'accordo per Chalobah. I biancoblù sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli e rinforzare la difesa".