Stando alle ultime indiscrezioni rivelate dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Juventus non mollerebbe le piste per Leon Goretzka e Franck Kessié, entrambi svincolati. L'Inter, invece, è ormai vicinissima ad Anan Khalaili ma deve fare i conti con gli ultimi passaggi burocratici, mentre la Roma continua a inseguire il sogno Alejandro Garnacho. Sullo sfondo si muovono anche Fiorentina e Cagliari, protagoniste di trattative importanti in prospettiva.

Juventus, Di Marzio: 'Contatti per Kessié, resta viva anche la pista Goretzka'

Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio quindi, la Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei centrocampisti.

"La Juventus, nonostante continui ad avere come priorità i ruoli di attaccante e portiere, riflette anche sul centrocampo. In questo senso, resta sempre vigile su Goretzka e Kessié. Nella giornata di oggi ci sono stati contatti con l'agente del giocatore ivoriano".

Un'indicazione significativa che conferma come Franck Kessié resti uno dei profili più graditi alla dirigenza bianconera. L'ex Milan garantirebbe esperienza internazionale, forza fisica e una profonda conoscenza della Serie A. Parallelamente rimane viva anche la candidatura di Leon Goretzka, centrocampista di grande spessore tecnico e atletico che rappresenterebbe un innesto di assoluto livello per la mediana juventina.

Inter, Roma, Fiorentina e Cagliari: Khalaili aspetta il via libera, Garnacho resta complicato

Di Marzio ha poi fatto il punto sull'Inter, spiegando: "Sarà necessario aspettare per la firma di Anan Khalaili con l'Inter. Il calciatore è infatti arrivato a Milano nelle scorse ore ma prima di firmare servirà l'ok del CONI per l'idoneità sportiva. È proprio il Comitato Olimpico ad aver chiesto ulteriori aggiornamenti tra lunedì e martedì. In caso di esito positivo, allora il calciatore potrà essere tesserato".

Sul fronte Roma, invece, il nome caldo resta Alejandro Garnacho, anche se la trattativa è tutt'altro che semplice. Come spiegato dal giornalista di Sky Sport, "La Roma vuole Alejandro Garnacho, ma c'è distanza con il Chelsea.

L'idea dei giallorossi è un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. I Blues, invece, chiedono 40 milioni". Una differenza di vedute che al momento rallenta l'operazione.

Infine, spazio anche agli altri movimenti del campionato. Di Marzio ha rivelato che "La Fiorentina sta spingendo per Victor Valdepeñas. Proseguono i contatti tra i viola e il Real Madrid per il classe 2006, ma la trattativa - che porterebbe il talento in Italia con l'acquisto a titolo definitivo e il 50% della rivendita a favore dei Blancos - non è delle più semplici. Intanto il Cagliari è in chiusura per Harry Winks. I rossoblù hanno raggiunto gli accordi con il Leicester e sono pronti ad accogliere il centrocampista inglese. Winks arriva in Sardegna come sostituto di Gianluca Gaetano, trasferitosi all'Atalanta".