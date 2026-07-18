Il mercato non è fatto soltanto di acquisti e secondo Gianluca Di Marzio, In casa Juventus è arrivato il momento di lavorare anche sul fronte delle uscite, passaggio fondamentale per alleggerire il monte ingaggi e creare il tesoretto necessario a finanziare i prossimi colpi richiesti da Luciano Spalletti. Tra i dossier più caldi ci sono quelli di Nico Gonzalez e Juan Cabal, entrambi destinati a vivere settimane decisive. Di Marzio ha poi dato aggiornamenti sul Milan, che valuta un rinforzo di esperienza per il centrocampo e su Genoa e Como.

Juve, Nico Gonzalez verso il ritorno all'Atletico: Simeone spinge per il bis

A fare il punto è stato quindi il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha spiegato: "La Juventus lavora ora anche sul capitolo uscite, in particolare, continuano i discorsi per un ritorno di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid e per Cabal al Besiktas".

Per quanto riguarda l'esterno argentino, il gradimento di Diego Simeone rappresenta un elemento tutt'altro che secondario. Dopo averlo allenato nella scorsa stagione durante il prestito in Spagna, il tecnico dei Colchoneros avrebbe espresso il desiderio di riabbracciare Gonzalez, ritenendolo perfettamente funzionale al proprio sistema di gioco. I contatti tra i due club proseguono e la sensazione è che la trattativa possa entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Parallelamente resta aperta anche la pista che porterebbe Juan Cabal al Besiktas, operazione che consentirebbe alla Juventus di continuare l'opera di sfoltimento della rosa in vista dei nuovi innesti.

Milan su Hojbjerg, Genoa cambia obiettivo e il Como insiste per Chalobah

Di Marzio ha poi acceso i riflettori sul mercato del Milan: "Idea Pierre-Emile Hojbjerg per il Milan. I rossoneri pensano al mediano danese classe 1995 per rinforzare il centrocampo e portare a Ruben Amorim un giocatore congeniale alla sua idea di calcio".

Infine, il giornalista di Sky Sport ha fatto il punto anche sulle mosse di Genoa e Como. Il club rossoblù, infatti, starebbe incontrando difficoltà nella trattativa per Elliot Stroud dell'Hull City e avrebbe individuato in Antonino Gallo del Lecce l'alternativa principale, con nuovi contatti previsti nei prossimi giorni.

Sul fronte lariano, invece, resta aperto il dossier Trevoh Chalobah. Di Marzio ha spiegato come il Como abbia già trovato l'intesa con il difensore sul contratto, mentre manchi ancora l'accordo con il Chelsea: tra i due club persiste una distanza di circa 5 milioni di euro sulla parte fissa dell'operazione e di altri 5 milioni legati ai bonus. Un divario che le parti proveranno a colmare nelle prossime settimane per consentire alla società lombarda di mettere a segno uno dei colpi più prestigiosi della propria estate.