Stando alle ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, la Juventus resta concentrata sul rafforzamento del centrocampo e punta con decisione su Franck Kessié, mentre il Milan è sempre più vicino a prolungare il rapporto con Luka Modric. Sullo sfondo si muovono anche Torino e Fiorentina, impegnate rispettivamente nella costruzione della rosa del futuro e nella ricerca di un rinforzo offensivo.

Juventus, pronta una nuova offensiva per Kessié

Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Juventus non ha intenzione di mollare la pista che porta a Franck Kessié.

"La Juve lavora per strappare il sì di Franck Kessie. I bianconeri hanno già avanzato una proposta di 3.5 milioni a stagione al centrocampista, svincolato dopo l'esperienza all'Al-Ahli. Alla Continassa valutano di inviare una nuova offerta al giocatore".

La dirigenza bianconera considera l'ivoriano uno dei profili ideali per dare esperienza, fisicità e leadership al centrocampo di Luciano Spalletti. L'offerta già presentata rappresenta una base di partenza, ma alla Continassa sono consapevoli che servirà probabilmente uno sforzo ulteriore per convincere l'ex Milan ad accettare il ritorno in Serie A. Kessié, dal canto suo, continua a rappresentare una delle migliori occasioni tra gli svincolati e il suo eventuale arrivo consentirebbe alla Juventus di aggiungere qualità senza dover investire sul cartellino.

Milan vicino a Modric, Torino e Fiorentina al lavoro sul mercato

Di Marzio ha poi fatto il punto sul futuro di Luka Modric, sempre più vicino a proseguire la propria avventura in rossonero: "Il Milan e Luka Modric sono sempre più vicini a un altro anno insieme. Sono ore di ultimissime riflessioni per il fuoriclasse croato, ma la direzione intrapresa sembra ormai chiara: si va a grandi passi verso il fatidico "sì"".

Nel frattempo si muovono anche Torino e Fiorentina. Il giornalista di Sky Sport ha spiegato: "Il Torino blinda la porta per il futuro. È ormai ai dettagli finali la trattativa per portare in granata Diego Mascardi, portiere classe 2006 di proprietà dello Spezia. Le due società stanno sistemando in queste ore le ultime formalità burocratiche prima della fumata bianca definitiva. La Fiorentina intanto continua a trattare con il Trabzonspor per Oulaï. Il club turco chiede 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una valutazione ritenuta elevata dalla Fiorentina".