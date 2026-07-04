La Juventus mantiene viva la pista che porta a Tarik Muharemovic, anche se non ci sarebbero stati passi avanti concreti mentre il Napoli è costretto a rivedere i propri piani dopo il sorpasso subito dal Milan nella corsa a Mario Gila. Anche la Roma accelera per Mason Greenwood, con il Genoa che continua a distinguersi tra le squadre più attive di questa fase del mercato. A fare il punto della situazione è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Juventus, Muharemovic resta nei radar: i bianconeri partono in vantaggio

La Juventus continua a monitorare il mercato dei difensori, pur senza affondare ancora il colpo.

Tra i profili seguiti resta quello di Tarik Muharemovic, centrale bosniaco sul quale il club bianconero può contare su una posizione particolarmente favorevole grazie agli accordi già esistenti. Tuttavia Gianluca Di Marzio ha spiegato: "La Juventus non si avvicina a Tarik Muharemovic. I bianconeri hanno manifestato il proprio interesse per il giocatore. La Juve gode di una situazione favorevole rispetto alle altre squadre interessate, poiché detiene il 50% della futura rivendita del bosniaco".

Un dettaglio che potrebbe fare la differenza qualora la Juventus decidesse di accelerare nelle prossime settimane ma che evidentemente non starebbe bastando per convincere Carnevali a chiudere la trattativa.

Napoli cambia rotta, Roma pronta per Greenwood, il Genoa insiste per Traoré

Sul fronte Napoli, invece, le ultime novità raccontano di un cambio di strategia. Dopo il deciso inserimento del Milan nella corsa a Mario Gila, il club partenopeo avrebbe iniziato a valutare profili alternativi per rinforzare il reparto arretrato.

Di Marzio ha infatti rivelato: "Dopo il sorpasso del Milan su Mario Gila, il Napoli guarda oltre e ripensa ad Andrea Natali per la difesa. Il classe 2008, di proprietà del Bayer Leverkusen, può essere un investimento in prospettiva. Per quanto riguarda la fascia destra, rimane aperta la pista che porta a Dodo della Fiorentina".

Anche la Roma è pronta a entrare nel vivo del proprio mercato.

I giallorossi starebbero preparando la prima proposta ufficiale per Mason Greenwood, individuato come uno dei rinforzi ideali per il reparto offensivo.

Di Marzio ha aggiunto: "La Roma studia la prima offerta per Mason Greenwood. Come vi abbiamo raccontato, i giallorossi sono interessati all'esterno inglese, reduce da un'ottima stagione con l'Olympique Marsiglia. Il Genoa intanto resta tra le squadre più attive sul mercato in queste ultime ore. I rossoblù hanno fatto un passo in avanti per riportare in Italia Hamed Junior Traoré, reduce dall'esperienza al Marsiglia".