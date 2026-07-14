Il mercato estivo entra nel vivo e le big della Serie A continuano a studiare le mosse per rinforzare le rispettive rose. La Juventus resta concentrata sulla ricerca di un nuovo attaccante, senza però voler forzare la mano nelle trattative più costose. Anche l'Inter è alla ricerca di un tassello importante per la corsia destra dopo il tramonto della pista Khalaili, mentre la Roma prosegue i contatti per regalare un nuovo esterno offensivo a Gian Piero Gasperini. Sullo sfondo si muovono anche Fiorentina e Cagliari, sempre attente ai giovani di prospettiva.

Juve, Di Marzio: Kolo Muani resta il sogno, ma spuntano Sorloth e Oyarzabal

Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Juventus non ha alcuna intenzione di farsi trascinare in un'asta per Randal Kolo Muani. "La Juve continua a ragionare sui rinforzi per il reparto offensivo e le richieste del PSG per Kolo Muani restano alte, perciò l'intenzione del club bianconero è di aspettare che i parigini abbassino le loro richieste. In caso contrario, però, i bianconeri si muoveranno su altri profili: per l'attacco non si valuta solo Sorloth, ma anche Oyarzabal".

Di Marzio ha poi fatto il punto sul mercato nerazzurro: "Continua la ricerca dell'Inter per il sostituto di Denzel Dumfries.

Sfumato l'affare Khalaili a causa del mancato superamento delle visite mediche da parte dell'esterno israeliano, ora c'è Djed Spence nella lista dei nerazzurri. I costi relativi all'operazione che porta al classe 2000, però, sono alti"

Roma, Fiorentina e Cagliari: Di Marzio fa il punto

Capitolo Roma: "Discorso Summerville: i suoi agenti sono già nella Capitale. Perché? Perché sono gli stessi agenti di Doekhi, il difensore centrale preso dalla Lazio. Gli agenti olandesi dei due giocatori sono a Roma per definire i contratti di Doekhi con i biancocelesti e molto probabilmente incontreranno la Roma per Summerville". Un indizio dato da Di Marzio che potrebbe favorire nuovi sviluppi nella trattativa per l'esterno offensivo.

Infine, spazio anche a Fiorentina e Cagliari. Il giornalista ha spiegato: "La Fiorentina è vicina a chiudere un'altra operazione in prospettiva con il Real Madrid. Tra i due club c'è l'accordo verbale per il trasferimento a titolo definitivo di Víctor Valdepeñas, con i Blancos che manterrebbero il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Dopo i colpi di Jacopo Fazzini e Harry Winks, il Cagliari continua a muoversi sul mercato. I rossoblù stanno infatti spingendo per Raphael Kofler del Sudtirol. Il club biancorosso richiede 4 milioni di euro per il difensore classe 2005".