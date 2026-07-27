Secondo le ultime di mercato riferite da Gianluca Di Marzio, la Juventus guarda alla difesa e avrebbe individuato in John Stones uno dei profili ideali per alzare il livello del reparto arretrato. Il giornalista ha poi scritto del Milan, dell'incrocio fra Roma e Bologna e anche del Torino, deciso a muoversi con decisione per regalare un nuovo rinforzo alla retroguardia.

Juventus, Di Marzio: contatti con John Stones per la difesa

A fare il punto sulla strategia bianconera è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha rivelato: "La Juventus pensa a John Stones per rinforzare la propria linea difensiva.

Ci sono stati dei contatti con il centrale inglese per intavolare una trattativa e cercare, nel caso, di anticipare la concorrenza".

L'interesse per il difensore del Manchester City conferma la volontà della dirigenza di aggiungere esperienza internazionale e leadership al reparto arretrato. Stones rappresenterebbe infatti un innesto di assoluto livello per la squadra di Luciano Spalletti, grazie alla sua qualità nell'impostazione, alla capacità di giocare in una difesa alta e al bagaglio accumulato tra Premier League e competizioni europee. Attenzione però anche all'Inter, da settimane sulle tracce dell'inglese.

Leao-Galatasaray, il Milan detta le condizioni. Torino in pressing per Comuzzo

Di Marzio ha poi acceso i riflettori sull'intreccio che coinvolge Milan e Galatasaray e Roma e Bologna: "Il Galatasaray offre un prestito con diritto di riscatto per Rafael Leao.

Il Milan invece vuole la cessione definitiva del portoghese. Castro: affare da 35 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Nella trattativa anche il prestito di Artem Dovbyk".

Infine, il giornalista di Sky Sport ha aggiornato anche il mercato del Torino: "Il Torino continua il lavoro sul mercato in vista della prossima stagione e il club aumenta il pressing per Comuzzo. C'è l'interesse dei granata per il classe 2005 e si sta avanzando sempre di più per portarlo a Torino".

I granata, dunque, proseguono con decisione la ricerca di giovani di prospettiva e vedono nel difensore uno dei profili ideali per costruire il futuro della retroguardia. La trattativa starebbe facendo registrare passi in avanti e potrebbe presto entrare nella fase decisiva, confermando la volontà del Torino di investire su talenti italiani con ampi margini di crescita.