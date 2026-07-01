Il mercato estivo è ormai entrato nella sua fase iniziale e la Juventus è ancora alla ricerca del portiere che dovrà guidare la retroguardia nella prossima stagione. Il Napoli nel frattempo accelera per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo in difesa cosi come la Lazio, che vorrebbe chiudere il primo colpo in mediana. A fare il punto sulle trattative è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha aggiornato gli ultimi sviluppi del mercato.

Juventus, Vicario risale nelle gerarchie: Martinez resta il grande obiettivo

La ricerca del nuovo numero uno continua a essere una delle priorità della Juventus.

I bianconeri stanno valutando diversi profili, con l'obiettivo di individuare il portiere più adatto al progetto tecnico della prossima stagione. Nelle ultime ore sarebbe tornato a guadagnare terreno Guglielmo Vicario, senza però far tramontare la candidatura di Emiliano "Dibu" Martinez, considerato il profilo di maggior esperienza internazionale.

A fare il punto è stato Gianluca Di Marzio, che ha spiegato: "La Juventus continua a valutare le possibili soluzioni per la porta in vista della prossima stagione. Tra i nomi monitorati risalgono le quotazioni di Guglielmo Vicario. Non è ancora tramontata comunque la pista che porta a Dibu Martinez".

La dirigenza bianconera continuerà dunque a monitorare entrambe le situazioni, tenendo sempre un occhio vigile su possibili colpi a sorpresa come quello per Mile Svillar.

Napoli insiste per Gila, Jensen ha scelto la Lazio

Sul fronte Napoli prosegue senza sosta il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, deciso a rinforzare il reparto arretrato con Mario Gila. Il difensore della Lazio rappresenta una delle priorità del club partenopeo e i contatti tra le parti sarebbero ormai continui. Di Marzio ha infatti rivelato: "Il Napoli continua a muoversi con decisione su Gila. Nella scorse ore, a Milano, è andato in scena un nuovo incontro tra il direttore sportivo Manna e l’entourage del difensore, con l’obiettivo di mantenere una corsia preferenziale sull’operazione".

Nel frattempo anche la Lazio continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e può contare sulla volontà del giocatore individuato come obiettivo principale.

Secondo il giornalista di Sky Sport, infatti: "Asp Jensen spinge per la Lazio. Il centrocampista ha infatti ribadito la sua preferenza per i biancocelesti, che restano la destinazione prioritaria nonostante l’interesse arrivato anche dalle squadre estere".