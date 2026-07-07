La suggestiva località di Dimaro Folgarida, incastonata nel cuore della Val di Sole in Trentino, si prepara ad accogliere la squadra del Napoli per il suo atteso ritiro estivo. L'appuntamento, che si svolgerà dal 17 al 27 luglio, segna il tredicesimo anno consecutivo in cui il comune ospita il club partenopeo, consolidando una tradizione che è ormai diventata un punto fermo nel calendario sportivo e turistico della regione.

Questo evento rappresenta un momento di grande richiamo, non solo per gli appassionati di calcio, ma anche per l’intera economia locale.

L'arrivo del club azzurro genera infatti un significativo afflusso di tifosi, attesi numerosi da diverse regioni d’Italia, tutti desiderosi di seguire da vicino gli allenamenti della loro squadra del cuore. L’amministrazione comunale, in stretta collaborazione con l’Apt Val di Sole, ha predisposto un’ampia serie di iniziative e servizi volti a garantire un’accoglienza ottimale per i visitatori e a favorire il sereno svolgimento delle attività sportive e di intrattenimento previste.

L'organizzazione del ritiro e il programma per i tifosi

Durante il periodo del ritiro, il Napoli svolgerà le proprie sedute di allenamento quotidiane presso il ben attrezzato centro sportivo di Dimaro Folgarida. Oltre agli impegni sul campo, il programma prevede una serie di eventi collaterali pensati per avvicinare la squadra ai suoi sostenitori.

Saranno organizzati momenti di incontro tra i calciatori e i tifosi, sessioni dedicate agli autografi e attività ludiche e formative specificamente rivolte ai più giovani, offrendo un’esperienza completa e coinvolgente per tutte le età.

Il comune e le strutture ricettive locali hanno profuso un impegno considerevole per potenziare l'offerta di accoglienza. Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti legati alla sicurezza e all'accessibilità delle diverse aree destinate agli eventi, assicurando che tutti i partecipanti possano vivere il ritiro in un ambiente confortevole e protetto, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Dimaro Folgarida: una destinazione d'eccellenza per il turismo sportivo

Dimaro Folgarida si conferma una destinazione di punta nel panorama del turismo sportivo italiano. La sua posizione privilegiata in Trentino, nella splendida cornice della Val di Sole, unita alla sua consolidata esperienza nell'ospitare ritiri di squadre di calcio di risonanza nazionale, la rende una scelta naturale per club di alto livello. La collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'Apt Val di Sole e le società sportive ha permesso di sviluppare negli anni una proposta turistica unica e attrattiva, che coniuga la bellezza del paesaggio montano con l'emozione dello sport e dell'intrattenimento, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione del territorio.

La presenza del Napoli non è solo un evento sportivo di rilievo, ma una vera e propria risorsa strategica per il tessuto economico locale. L'afflusso di migliaia di tifosi e visitatori, che ogni anno animano la località durante il periodo estivo, genera un indotto economico considerevole, sostenendo le attività commerciali e ricettive e rafforzando l'immagine di Dimaro Folgarida come destinazione vivace e accogliente nel panorama turistico nazionale.