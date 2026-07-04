L'Egitto ha raggiunto un traguardo storico nel torneo mondiale di calcio, qualificandosi agli ottavi di finale. Dopo la vittoria decisiva, il ct Hossam Hassan ha dedicato il successo a egiziani e palestinesi, sottolineando il significato per la regione.

"Dedichiamo questa vittoria al popolo egiziano e a quello palestinese", ha dichiarato un emozionato Hossam Hassan. Ha aggiunto: "Abbiamo giocato con il cuore, consapevoli di rappresentare non solo il nostro Paese, ma anche chi vive momenti difficili". La squadra egiziana ha mostrato compattezza e determinazione, superando una fase a gironi impegnativa e accedendo agli ottavi.

Un successo unificante

La qualificazione dell'Egitto è stata accolta con entusiasmo da tifosi in patria e in altri Paesi arabi. Le parole del ct hanno avuto forte risonanza, diventando simbolo di solidarietà e vicinanza tra i popoli. I festeggiamenti sono esplosi nelle città egiziane, con migliaia in strada a celebrare la squadra e il suo messaggio di unità.

Il percorso dell'Egitto è stato caratterizzato da prestazioni solide e una difesa attenta, cruciali per un obiettivo atteso. Il ct Hossam Hassan ha evidenziato come il gruppo abbia superato le difficoltà, mantenendo concentrazione e motivazione.

Risonanza e responsabilità nel mondo arabo

La dedica del tecnico egiziano ha suscitato reazioni positive in tutto il mondo arabo.

Il gesto di Hossam Hassan è stato interpretato come un segnale di attenzione alle difficoltà del popolo palestinese, rafforzando il legame tra le comunità regionali. La vittoria dell'Egitto, celebrata con fervore anche in altri Paesi arabi come un successo condiviso, proietta il cammino della squadra con la responsabilità di rappresentare valori di solidarietà e speranza per milioni di persone.