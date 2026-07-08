Al Cairo, l'8 luglio 2026, l'Egitto continua a manifestare la propria indignazione dopo la controversa eliminazione dai Mondiali per mano dell'Argentina. Il quotidiano Al Ahram ha titolato “Derubati in pieno giorno”, rilanciando le dure parole del CT Hossam Hassan e del giocatore Zico, che denunciano apertamente le decisioni arbitrali ritenute sfavorevoli alla loro squadra.

La ferma protesta egiziana

Il CT Hossam Hassan ha evidenziato come il presunto secondo gol di Zico sia stato annullato dopo una lunga revisione del VAR per un fallo “millimetrico” nell’azione precedente.

Al contempo, ha sottolineato con forza che “due episodi distinti che hanno coinvolto giocatori egiziani all’interno dell’area di rigore argentina non sono stati nemmeno rivisti”. Hassan ha aggiunto con fermezza: “Eravamo la squadra migliore e abbiamo imposto la nostra strategia agli avversari. Non è giusto. Non so perché ci abbiano annullato il gol”.

Anche il giocatore Zico ha espresso la sua profonda frustrazione per l'accaduto: “Le decisioni dell’arbitro sono state contro di noi. Ma voglio congratularmi con l’Argentina perché vincerà i Mondiali”, una dichiarazione che suona quasi come una rassegnazione amara di fronte a un destino già scritto.

Le reazioni internazionali e le critiche all'arbitraggio

La stampa britannica, ripresa dal quotidiano Al Ahram, ha riportato il commento dell’ex attaccante inglese Alan Shearer, che ha evidenziato l’incoerenza delle decisioni: “O sono falli entrambi o non lo sono”.

Ancora più incisivo è stato José Mourinho, allenatore del Real Madrid, che ha definito l’arbitraggio una vera e propria “rapina a mano armata”. Mourinho ha dichiarato in modo perentorio: “Quando giochi contro l’Argentina, essere in vantaggio per 2-0 non basta mai, perché non stai solo cercando di battere undici uomini in campo. Stai cercando di battere il fischio dell’arbitro. Stai cercando di battere il VAR. Stai cercando di battere l’intero regolamento del torneo”.

Il corrispondente della BBC, Dale Johnson, ha osservato che l’atteggiamento verso il gol egiziano è stato “completamente incoerente rispetto al modo in cui questo torneo è stato arbitrato”, evidenziando un approccio permissivo sui contatti durante la partita, seguito dall’annullamento di un gol per una trattenuta di maglia “appena percettibile”.

Accuse di pressioni e gara "truccata"

Dopo la controversa partita tra Argentina ed Egitto, il CT Hossam Hassan ha accusato l’arbitro François Letexier di aver subito pressioni e di aver gestito la gara in modo ingiusto. Hassan ha affermato con decisione: “Non mi sono piaciute come si sono svolte le cose durante la partita” e, in un gesto di protesta, ha annunciato che non avrebbe più seguito il torneo.

Anche altri media hanno rilanciato le accuse di “partita truccata” e le forti proteste per la gestione arbitrale, con particolare riferimento al gol annullato a Zico e alla mancata revisione di un contatto in area su Salah, episodi che hanno alimentato un profondo senso di ingiustizia tra i tifosi e la squadra egiziana.