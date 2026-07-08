La nazionale egiziana di calcio farà ritorno in patria con un volo speciale organizzato da EgyptAir, la compagnia di bandiera egiziana e partner ufficiale della squadra ai Mondiali del 2026. Questo rientro avviene in seguito alla sconfitta subita contro l'Argentina ad Atlanta, un risultato che ha sancito l'eliminazione dei "Faraoni" dagli ottavi di finale del prestigioso torneo internazionale.

Il volo, un Boeing 789 Dreamliner inviato appositamente da EgyptAir, è partito questa mattina dall'aeroporto internazionale del Cairo. Ha poi raggiunto Atlanta, negli Stati Uniti, con un tragitto diretto e senza scali, per accogliere la delegazione egiziana.

L'arrivo della squadra inEgitto è previsto per venerdì mattina, segnando così la conclusione del percorso mondiale della nazionale egiziana.

Il sostegno di EgyptAir alla nazionale

In occasione di questo rientro, EgyptAir ha diffuso una nota ufficiale per esprimere il proprio incondizionato sostegno. Nel comunicato, la compagnia si è congratulata "con la nazionale e con il pubblico egiziano per questo grande traguardo, un primato nella storia del calcio egiziano". Questo riconoscimento sottolinea l'importanza storica della partecipazione della squadra agli ottavi di finale di una competizione sportiva di tale portata.

La compagnia aerea ha inoltre ribadito il proprio impegno costante nel supportare le squadre nazionali e i club egiziani.

Questo si traduce nella fornitura di tutte le strutture e i servizi di viaggio necessari, essenziali per agevolare la loro partecipazione a vari tornei ed eventi internazionali. Tale dichiarazione rafforza ulteriormente il legame tra la compagnia e il mondo sportivo egiziano, evidenziando una partnership duratura.

Un percorso storico per il calcio egiziano

La partecipazione della nazionale egiziana ai Mondiali del 2026 si è conclusa agli ottavi di finale, dopo una partita intensa e combattuta contro la forte squadra dell'Argentina. Nonostante l'eliminazione dal torneo, il risultato raggiunto rappresenta un momento di significativa importanza per l'intero movimento calcistico egiziano. Come evidenziato anche dalle parole di EgyptAir, questo traguardo è considerato un vero e proprio primato storico, un capitolo memorabile nella storia sportiva del Paese.

Il rientro della squadra in Egitto sarà un evento seguito con grande attenzione sia dai tifosi appassionati che dagli addetti ai lavori del settore sportivo. Tutti riconoscono il valore intrinseco del percorso compiuto in questa edizione del torneo, un'esperienza che ha permesso alla nazionale di misurarsi con le migliori squadre del mondo e di lasciare un segno indelebile nel calcio egiziano. L'entusiasmo e l'orgoglio per il cammino dei "Faraoni" rimangono palpabili, nonostante l'uscita dalla competizione.