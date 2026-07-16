Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha ribadito con forza il significativo valore della sinergia tra l'ente regionale e l'Udinese Calcio. In particolare, l'utilizzo del distintivo marchio "IoSonoFVG" sulle maglie della squadra di Serie A è stato evidenziato come un'iniziativa di grande successo. Secondo le parole di Fedriga, questa partnership strategica garantisce un "ritorno straordinario" in termini di visibilità e promozione capillare per l'intero territorio regionale. La dichiarazione è giunta in occasione della presentazione ufficiale della nuova divisa da gioco dell'Udinese, destinata alla stagione calcistica 2026-2027, che continuerà a sfoggiare con orgoglio il simbolo identitario della regione.

La Partnership Strategica tra Regione e Udinese Calcio

Massimiliano Fedriga ha sottolineato come la costante presenza del brand "IoSonoFVG" sulle divise da gioco dell'Udinese rappresenti un veicolo promozionale di primaria importanza per l'intera regione del Friuli Venezia Giulia. Il presidente ha affermato che la collaborazione consolidata tra la Regione e l'Udinese Calcio ha generato, e continua a generare, risultati estremamente positivi e tangibili. La visibilità garantita dalla partecipazione del club al campionato di Serie A permette di raggiungere un vastissimo pubblico, sia a livello nazionale che internazionale, portando il nome e i valori del Friuli Venezia Giulia ben oltre i confini regionali.

Questa proficua partnership, avviata con successo nelle stagioni precedenti, è stata dunque rinnovata con entusiasmo anche per il prossimo campionato, a testimonianza della sua efficacia e del reciproco beneficio.

Il Marchio "IoSonoFVG": Identità e Promozione Territoriale

Il marchio "IoSonoFVG" è stato ideato e sviluppato con l'obiettivo primario di valorizzare le molteplici eccellenze che contraddistinguono il Friuli Venezia Giulia e di rafforzare il senso di appartenenza e orgoglio tra i suoi abitanti. Attraverso questa iniziativa, la Regione si propone di consolidare l'identità locale e di fornire un supporto concreto alle diverse realtà sportive, culturali ed economiche che animano il territorio.

L'inserimento del logo sulle maglie dell'Udinese si inserisce in una strategia di promozione regionale molto più ampia e articolata, che coinvolge attivamente numerosi altri settori e importanti manifestazioni. Fedriga ha ribadito con enfasi che il ritorno di immagine per il territorio è davvero eccezionale, grazie alla straordinaria esposizione mediatica offerta dalle partite di Serie A e alla capillare diffusione della squadra attraverso i canali di comunicazione, contribuendo a diffondere un'immagine positiva e dinamica della regione.