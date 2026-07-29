La FIFA ha fornito importanti chiarimenti in merito al coinvolgimento di Jared Kushner Jr. e della sua società, Thrive, nell’operazione che prevede l’ingresso di capitali privati nella nuova entità destinata a gestire i diritti commerciali della Coppa del Mondo. Un portavoce della federazione internazionale ha specificato che gli investitori privati deterranno unicamente una quota di minoranza, non direttamente nella FIFA, ma in una sua controllata. Questa precisazione giunge a seguito del notevole clamore e delle numerose speculazioni suscitate dal progetto di apertura a capitali esterni.

Thrive, la società di cui Jared Kushner Jr. ricopre la carica di amministratore delegato, è indicata come il potenziale leader del gruppo di investitori proposto. Tuttavia, il portavoce ha evidenziato che "Jared Kushner non è un investitore" diretto nell’iniziativa. La FIFA ha inoltre ribadito con fermezza che il suo presidente e l’amministrazione federale avranno il compito imprescindibile di supervisionare lo sviluppo del progetto, garantendo il mantenimento del controllo sulle decisioni strategiche della nuova entità. Tale supervisione sarà condotta in piena conformità con lo statuto e i regolamenti federali, a beneficio di tutte le federazioni affiliate.

Governance e ruoli chiave nella nuova entità

La federazione ha altresì voluto dissipare ogni dubbio riguardo alla questione del ruolo di amministratore delegato della nuova società. È stato categoricamente affermato che l’ipotesi che Gianni Infantino possa ricoprire tale incarico "non è mai stata discussa". Nonostante ciò, è stato chiarito che il presidente della FIFA e l’intera amministrazione federale assumeranno ruoli di primo piano all’interno della nuova entità, qualora il progetto dovesse ottenere l’approvazione. Questo impegno è volto a mantenere un controllo costante e totale su qualsiasi società controllata dalla FIFA, in linea con i principi di trasparenza e buona gestione.

La FIFA ha inoltre smentito categoricamente l’esistenza di "accordi di riservatezza" relativi all’operazione, descrivendo l’attuale fase come un "processo di consultazione" in corso.

È stato enfatizzato che ogni decisione finale sarà adottata "in modo democratico". La proposta completa verrà presentata alle 211 federazioni affiliate e al Consiglio della FIFA, i quali avranno l’ultima e definitiva parola sulla questione, garantendo un’ampia partecipazione al processo decisionale.

Dettagli economici e reazioni internazionali

Ulteriori informazioni, emerse da fonti internazionali, delineano il progetto come la creazione di una società sussidiaria della FIFA con una valutazione stimata di 20 miliardi di dollari. Questa entità sarà sostenuta da un consorzio di investitori privati, tra cui spicca la menzione della famiglia Kushner. Il presidente della FIFA ha fissato una scadenza per il 19 settembre, entro la quale le federazioni affiliate potranno valutare e accettare specifiche offerte una tantum, ciascuna del valore di 20 milioni di dollari.

Tali offerte rientrano nel più ampio piano di vendita di quote della nuova società.

L’iniziativa ha già generato significative reazioni critiche, in particolare da parte dell’organizzazione calcistica europea UEFA. Quest’ultima ha espresso palesi preoccupazioni riguardo all’ingresso di capitali privati nella gestione dei diritti commerciali di una competizione di tale portata come la Coppa del Mondo. Il dibattito su questa operazione rimane dunque aperto e la decisione finale spetterà alle federazioni affiliate e al Consiglio della FIFA, chiamati a ponderare attentamente l’impatto a lungo termine di questa operazione sul futuro della principale competizione calcistica mondiale.