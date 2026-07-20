La finale dei Mondiali 2026, disputata al MetLife Stadium di New York, ha visto la Spagna trionfare sull'Argentina per 1-0 ai supplementari, grazie al gol decisivo di Ferran Torres. La cerimonia di premiazione, momento clou dell'evento, è stata caratterizzata dalla presenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, incaricato di consegnare personalmente le medaglie. Tuttavia, il protocollo non è proceduto senza tensioni e momenti inattesi.

Tra gli episodi più discussi, il difensore argentino Cristian Romero, uscito per infortunio nel secondo tempo, ha ricevuto la sua medaglia dal presidente della FIFA Gianni Infantino.

Passando davanti a Trump, Romero ha deliberatamente scelto di non stringergli la mano, ignorando il gesto del presidente statunitense. Questo atto, immediatamente notato, ha generato un'ampia discussione. Dal canto suo, Trump non ha mostrato alcuna reazione evidente, concentrandosi rapidamente sul giocatore successivo.

Fischi e un'accoglienza controversa

La presenza di Donald Trump al MetLife Stadium è stata accompagnata da una serie di sonori fischi, rivolti sia a lui che al presidente della FIFA Gianni Infantino, ogni qualvolta venivano inquadrati dalle telecamere. Questa ostilità del pubblico è proseguita anche durante la cerimonia di premiazione. Nonostante l'evidente disapprovazione, il presidente statunitense ha mantenuto un atteggiamento distaccato, apparentemente ignaro dei fischi, e ha proseguito con le formalità previste dal protocollo.

Mentre la maggior parte dei giocatori ha rispettato il protocollo istituzionale stringendo la mano a Trump, il gesto di Cristian Romero è rapidamente diventato virale. L'episodio ha alimentato un acceso dibattito internazionale, interrogandosi sulle motivazioni del difensore e sul significato più ampio della sua scelta.

Trump sul palco con la Spagna e l'intervento di Rodri

Dopo aver consegnato le medaglie, Trump è rimasto sul palco, unendosi ai festeggiamenti della Spagna per la conquista del suo secondo titolo mondiale, dopo quello del 2010. Il presidente statunitense ha persino accennato un passo della celebre "Trump dance", strappando qualche sorriso tra i calciatori, sebbene senza un coinvolgimento generale.

Sembrava deciso a partecipare pienamente alla festa.

Nel momento culminante in cui Rodri ha sollevato la Coppa del Mondo, Trump era ancora presente sul palco, ben visibile nell'inquadratura. Il tentativo del presidente della FIFA Gianni Infantino di invitare il numero uno della Casa Bianca a lasciare la scena non ha avuto un effetto immediato. Tuttavia, dopo qualche istante, Trump si è allontanato, lasciando finalmente spazio ai giocatori spagnoli per celebrare il loro trionfo. La sua persistenza sul palco è diventata uno dei simboli più discussi della serata.

Il gesto di Romero: un dibattito globale

Il gesto di Cristian Romero, che ha evitato di salutare Donald Trump durante la cerimonia di premiazione, è stato immediatamente ripreso e diffuso dai media e sui social network a livello globale, acquisendo uno status virale.

Questo episodio, in netto contrasto con il comportamento della maggior parte degli altri giocatori che hanno seguito il protocollo, ha innescato un vasto dibattito. Ha evidenziato come anche i momenti più istituzionali possano trasformarsi in piattaforme per espressioni personali significative, capaci di generare reazioni e discussioni a livello mondiale.