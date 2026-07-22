Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha espresso grande soddisfazione per il ritorno della presentazione del calendario della Serie B nella città marchigiana, un evento che mancava da sei anni e che si è tenuto il 22 luglio 2026. Questo appuntamento, ha sottolineato Fioravanti, non è solo un momento simbolico che inaugura ufficialmente la stagione calcistica 2026/2027, ma rappresenta una vera e propria opportunità strategica per la comunità locale.

Il primo cittadino ha evidenziato come la recente promozione dell'Ascoli in Serie B abbia generato un clima di grande positività in città, riscontrabile anche nei numeri record della campagna abbonamenti.

"È una grande emozione – ha dichiarato Fioravanti – perché il sorteggio torna ad Ascoli dopo sei anni, in un momento strategico e fondamentale per la nostra città. Dopo la promozione in Serie B stiamo vivendo un ambiente molto positivo, come dimostrano i numeri record della campagna abbonamenti. Abbiamo costruito un progetto che, attraverso il calcio, riesce a trasmettere valori autentici."

Il calcio come veicolo di valori e inclusione giovanile

Un aspetto particolarmente caro al sindaco è il coinvolgimento dei più giovani nel mondo del calcio. "Vedere tanti bambini andare allo stadio è una bellissima emozione," ha affermato Fioravanti, ringraziando la Lega Serie B per la scelta di Ascoli Piceno e tutti i presidenti delle società che, investendo nel calcio, "investono anche nel futuro del nostro Paese."

Fioravanti ha inoltre ribadito l'importanza dello sport come strumento di sviluppo territoriale e di promozione turistica per la regione.

L'entusiasmo generato dal calcio, ha spiegato, "fa bene al calcio italiano e alla nostra regione," fungendo da "volano" per il turismo e, al contempo, da "strumento educativo capace di trasmettere valori sani."

L'etica sportiva al centro del progetto bianconero

Concludendo il suo intervento, il sindaco ha posto l'accento sull'importanza dell'etica sportiva, considerandola un pilastro fondamentale del progetto dell'Ascoli Calcio. "Quest’anno abbiamo visto prima di tutto un grande gruppo umano, capace di dimostrare rispetto per gli avversari, per gli altri giocatori e per il calcio italiano," ha osservato. L'obiettivo, ha chiosato Fioravanti, è "far tornare il calcio a essere un momento di formazione, di rispetto reciproco e di vera educazione sportiva.

L’etica calcistica è fondamentale."

La Lega Serie B, ente organizzatore del campionato, si occupa della gestione e promozione della seconda divisione del calcio professionistico italiano. Con sede a Milano, la Lega cura l’organizzazione del calendario, la regolamentazione delle competizioni e la valorizzazione delle società partecipanti, con l’obiettivo primario di promuovere la crescita dell'intero movimento calcistico nazionale.