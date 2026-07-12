La Fiorentina inaugura la nuova stagione con il ritiro al Viola Park, sotto la guida di Fabio Grosso. Trenta giocatori sono convocati per questa prima fase, tra cui i nuovi acquisti Atta, Dragusin, Viery ed Egharevba; l'arrivo di Alex Jimenez dal Bournemouth è imminente.

La lista dei convocati include: Atta, Balbo, Beldenti, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodò, Croci, De Gea, Deli, Dragusin, Egharevba, Fabbian, Fagioli, Fei, Viery, Fortini, Gudmundsson, Kean, Lezzerini, Mandragora, Melani, Moreno, Ndour, Perrotti, Piccoli, Pirrò, Ranieri e Sohm.

Parisi, in recupero da un'operazione al ginocchio, svolgerà allenamenti individuali. Assenti Gosens (con interesse Schalke 04, ma spera di restare), Fazzini (verso il Cagliari) e giocatori fuori dai piani come Richardson, Sottil, Valentini, Nzola, Bianco e Barak.

Il programma del ritiro

Sotto la guida di Fabio Grosso, la squadra svolgerà due sedute di allenamento giornaliere: la mattina a porte chiuse e il pomeriggio, alle 17:30, allo Stadio “Curva Fiesole” aperto al pubblico. Il ritiro al Viola Park si concluderà il 24 luglio. Gli allenamenti a porte aperte sono fissati dal 13 al 18 luglio, con amichevoli contro l'Under 20 il 19 luglio e il Gubbio il 22 luglio.

Successivamente, la squadra si trasferirà in Inghilterra dal 24 al 31 luglio, dove affronterà il QPR il 25 luglio a Londra e il Watford il 29 luglio a Watford.

Attività per i tifosi

Il Summer Village 2026 aprirà il 13 luglio, offrendo attività per i tifosi fino al 22 luglio. Apertura cancelli e Village alle 16:00, con meet & greet per Under 14 tra le 16:00 e le 16:45; chiusura alle 20:00. L'ingresso allo Stadio “Curva Fiesole” nei giorni di allenamento a porte aperte richiede prenotazione gratuita dal sito ufficiale della Fiorentina. Parcheggi gratuiti disponibili nelle vicinanze del Viola Park.