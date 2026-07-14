La Fiorentina ha finalizzato l'acquisto del difensore Victor Valdepenas dal Real Madrid. L'operazione, stimata in circa otto milioni di euro, porta a Firenze il talento classe 2006, formatosi nel vivaio spagnolo. L'accordo prevede che il Real Madrid mantenga il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra. Nel contratto, in attesa di ufficialità, è stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Valdepenas firmerà un quinquennale con il club toscano.

Valdepenas: profilo e trasferimento

Conosciuto come Valde, Victor Valdepenas, diciannovenne, ha debuttato con il Real Madrid lo scorso dicembre.

La sua crescita nel vivaio madrileno ha suscitato l'interesse di club come Milan, Juventus ed Eintracht Francoforte. La Fiorentina è stata la scelta finale, grazie a un'offerta vantaggiosa economicamente e sportivamente. Il difensore si distingue per la proiezione offensiva, la polivalenza difensiva e una notevole capacità fisica, evidenziata nelle prove fisiche.

Mercato e impegni viola

Mentre Valdepenas rinforza la difesa, la Fiorentina prosegue il mercato e la preparazione al Viola Park. Il club monitora il centrocampista ivoriano Christ Inao Oulai, ventenne del Trabzonsport. Comunicato un cambio di orario per la prima partitella stagionale: l'allenamento congiunto contro la Primavera, domenica prossima al Viola Park, è stato anticipato alle ore 18:00 (dalle 18:30 iniziali).

Prospettive in Serie A

Prima del trasferimento, Victor Valdepenas ha giocato principalmente con il Castilla, la seconda squadra del Real Madrid, nella 1ª RFEF. L'approdo alla Fiorentina rappresenta un'opportunità cruciale per la sua affermazione. La società toscana ha riposto fiducia nelle sue qualità tecniche e fisiche per rafforzare il reparto difensivo. L'investimento su Valdepenas sottolinea la convinzione del club che le sue caratteristiche si adatteranno al calcio della Serie A, offrendo un contributo significativo.