Il Tribunale di Bari, tramite la terza sezione misure di prevenzione, ha disposto la revoca dell’amministrazione giudiziaria per la società Calcio Foggia 1920. La decisione giunge dopo quattordici mesi dall'applicazione della misura, avviata nel maggio 2025. L'intervento era scaturito da un'inchiesta DDA su presunte estorsioni mafiose ai danni dell'ex proprietario, Nicola Canonico, e di alcuni dirigenti dell'epoca.

Il provvedimento di prevenzione, già prorogato di due mesi, era in scadenza a fine luglio. Tre persone sono già state condannate in primo grado per gli episodi contestati, risalenti al 2023 e 2024.

Il Tribunale ha motivato la revoca valutando l'“esito positivo del programma di sostegno e di bonifica aziendale” e ha riconosciuto che “non sussistono più i presupposti per un’ulteriore proroga dell’amministrazione giudiziaria”, affidata per quattordici mesi a Vincenzo Vito Chionna.

Le motivazioni del provvedimento e le reazioni

Il Tribunale di Bari ha affermato che “non vi sono più le situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato l’applicazione della misura”. L’avvocato Roberto de Rossi, legale del club, ha espresso piena soddisfazione per il provvedimento: “Siamo ovviamente soddisfatti del provvedimento, anche perché sono stati accolti tutti i rilievi che ho analiticamente illustrato nel corso dell’ultima udienza a Bari”.

De Rossi ha inoltre sottolineato la natura temporanea dell'amministrazione giudiziaria, definendola una misura “funzionale al recupero alla legalità dell’impresa e destinata a permanere soltanto sino a quando risultino attuali le condizioni che ne hanno giustificato l’applicazione”.

Il futuro del Calcio Foggia 1920: conferenza stampa in programma

La società Calcio Foggia 1920 ha ringraziato l’amministratore giudiziario, il professor avvocato Vincenzo Vito Chionna, per la proficua collaborazione e il lavoro svolto. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’avvocato Roberto de Rossi, per la sua professionalità e l’ottimo risultato ottenuto nell’interesse del club. L'amministratore giudiziario e la proprietà illustreranno il lavoro svolto e le strategie future dopo la cessazione della misura in una conferenza stampa. L'incontro è fissato per giovedì 23 luglio, alle ore 12:00, presso la Sala Stampa Fesce dello Stadio Zaccheria di Foggia.