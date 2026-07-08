Prendono il via i quarti di finale dei Mondiali 2026 con una sfida che promette scintille: Francia contro Marocco. Questo incontro non è solo un quarto di finale, ma una vera e propria rivincita della semifinale di Qatar 2022, che riaccende l'entusiasmo e la tensione. La Francia si presenta all'appuntamento con un ruolino di marcia impressionante, forte di cinque vittorie consecutive e del miglior attacco del torneo, con ben quattordici gol realizzati. Il Marocco, dal canto suo, arriva a questa fase cruciale da imbattuto, reduce da un convincente successo per 3-0 contro il Canada, e con la consapevolezza di aver già scritto la storia, essendo stata la prima nazionale africana a raggiungere le semifinali nella precedente edizione della Coppa del Mondo.

Le previsioni degli esperti indicano la Francia come netta favorita. La quota per la vittoria dei Bleus è fissata a 1,55, mentre un successo del Marocco è quotato a 6,50 e il pareggio a 3,75. Anche per il passaggio del turno, la Francia gode di un vantaggio significativo, con una quota di 1,25 rispetto al 3,75 attribuito al Marocco. Tutti gli occhi sono puntati su Kylian Mbappé, attuale capocannoniere del torneo con sette reti in cinque partite e principale indiziato per aprire le marcature, quotato a 3,75. L'attaccante francese è inoltre il candidato principale per la vittoria del prestigioso premio MVP del torneo, con una quota di 2,50.

Le Strategie Tattiche in Campo

Il Marocco affronterà la sfida con un pressing organizzato e una difesa estremamente compatta, cercando di disinnescare le temibili iniziative offensive di Mbappé e Dembélé.

L'obiettivo è sfruttare la velocità di Ounahi e la qualità tecnica di Brahim Díaz per innescare contropiedi fulminei. La Francia, d'altra parte, può contare su una profondità di rosa straordinaria e su giocatori capaci di incidere in qualsiasi momento della partita. Michael Olise, già autore di cinque assist, è a un solo passaggio vincente dall'eguagliare il primato storico di Pelé. Anche Brahim Díaz si distingue con quattro assist, un record per un calciatore africano nella storia della Coppa del Mondo.

Le probabili formazioni vedono la Francia schierata con Maignan tra i pali; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernandez in difesa; Tchouaméni e Kanté a centrocampo; e un reparto offensivo composto da Dembélé, Griezmann, Mbappé e Thuram.

Il Marocco dovrebbe rispondere con Bounou in porta; Hakimi, Halhal, Diop e Mazraoui nella linea difensiva; Bouaddi ed El Aynaoui a centrocampo; e il trio Brahim Díaz, Ounahi, El Khannouss a supporto di Saibari in attacco.

Analisi Dettagliata di Quote e Pronostici

Le analisi degli esperti confermano la Francia come la squadra favorita, non solo per questo quarto di finale ma anche per la vittoria finale del torneo. Tuttavia, il Marocco ha già dimostrato la sua capacità di sorprendere e non va sottovalutato. Le quote per la vittoria francese oscillano tra 1,55 e 1,65, mentre quelle per un successo marocchino si attestano tra 5,25 e 6,50. Il pareggio è quotato tra 3,75 e 3,85. Tra le scommesse più interessanti, la combinazione “vittoria Francia e almeno due gol totali” (1 + Over 1.5) è considerata una soluzione solida, con una quota di circa 1,95.

La possibilità che entrambe le squadre vadano a segno (Goal) è quotata tra 2,05 e 2,15, un'opzione di valore considerando l'efficacia offensiva del Marocco. Gli occhi sono puntati su Kylian Mbappé come potenziale marcatore in qualsiasi momento (circa 2,10), ma anche su Azzedine Ounahi per il Marocco, che potrebbe rivelarsi un protagonista a sorpresa con una quota interessante di circa 8,50.

Questa partita rappresenta un crocevia importante per entrambe le nazionali. La Francia cerca conferme dopo un percorso finora impeccabile, puntando a consolidare la sua posizione di favorita. Il Marocco, invece, sogna di ripetere l'impresa storica dello scorso Mondiale, provando a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Coppa del Mondo. L'attesa è altissima e solo il campo potrà dire se i pronostici saranno rispettati o se ci sarà spazio per un'altra memorabile sorpresa.