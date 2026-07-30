La UEFA ha annunciato la decisione di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA, motivando la scelta con una ferma opposizione al progetto di privatizzazione della Coppa del Mondo proposto dal presidente della FIFA, Gianni Infantino. La confederazione europea, insieme alle sue 55 federazioni nazionali, ha preso questa posizione all'unanimità, sottolineando che "la Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento" e che "nessuna parte di essa dovrebbe mai essere ceduta a investitori privati".

Nel comunicato ufficiale, la UEFA ha dichiarato: "La Coppa del Mondo non è in vendita.

È una delle più grandi eredità sportive del calcio. È stata costruita nel corso delle generazioni da giocatori, nazionali e tifosi di ogni continente". La confederazione ha inoltre criticato duramente il metodo con cui la proposta è stata avanzata, definendolo "irresponsabile e indifendibile" e accusando la FIFA di aver agito "in segreto e senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport".

Le motivazioni della UEFA

Secondo la UEFA, la proposta della FIFA rappresenta "non solo una grave mancanza di leadership, ma una vera e propria abdicazione al dovere della FIFA come custode del calcio mondiale". L'organismo europeo ha denunciato che il calcio mondiale è stato posto "di fronte a un ultimatum: accettare l'irreversibile acquisizione delle più grandi competizioni calcistiche o subirne le conseguenze".

Nel comunicato si legge inoltre: "Questa non è una 'decisione democratica', ma un governo basato sull'intimidazione, un atto di coercizione indegno di un'istituzione a cui è affidata la tutela del calcio mondiale".

L'opposizione della UEFA "va ben oltre la procedura". La confederazione sottolinea che "nel momento in cui investitori esterni acquisiscono quote di proprietà nelle competizioni FIFA, il calcio cambia per sempre. Il profitto commerciale diventa un obbligo permanente. Le aspettative degli investitori diventano una pressione quotidiana". La UEFA ribadisce che "questo modello non ha posto nel calcio mondiale" e che "il futuro del calcio non può essere dettato dalle aspettative di coloro il cui primo dovere è massimizzare il profitto finanziario".

Le conseguenze e il contesto internazionale

La decisione della UEFA, presa durante una riunione straordinaria, rappresenta una frattura senza precedenti tra la confederazione europea e la FIFA. Il comunicato ufficiale afferma che "nessuna delle 55 selezioni nazionali della UEFA parteciperà in nessuna delle competizioni della FIFA mentre queste proposte rimarranno in piedi, a meno che non siano abbandonate in toto e si presentino garanzie che la FIFA non aprirà mai più la sua governance o le sue competizioni alla proprietà privata". Il conflitto tra le due principali organizzazioni calcistiche mondiali potrebbe avere ripercussioni significative, come l'assenza delle nazionali europee dalla prossima Coppa del Mondo.

La UEFA conclude il proprio messaggio affermando: "Ci sono momenti in cui le istituzioni non vengono giudicate da ciò che sono disposte ad accettare, ma da ciò che si rifiutano di compromettere. Questo è uno di quei momenti. Alcune cose sono semplicemente troppo importanti per essere vendute. La Coppa del Mondo FIFA appartiene al calcio. Appartiene per sempre. E finché l'Europa avrà voce in capitolo, non sarà mai in vendita".