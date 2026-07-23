È ufficiale: Luka Modric continuerà la sua avventura con il Milan fino al 2027. Il club rossonero ha annunciato il rinnovo del contratto del talentuoso centrocampista croato, confermando la sua permanenza in squadra. Modric, protagonista indiscusso nella passata annata, manterrà la sua maglia numero 14, proseguendo un percorso iniziato con successo la scorsa estate.

Il Milan ha enfatizzato il ruolo cruciale di Modric, definendolo un "punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo". La sua capacità di mettere "la propria esperienza e qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo" è stata determinante.

Il club ha inoltre evidenziato come il croato sia "tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale", sottolineando che la sua prosecuzione in maglia rossonera è animata dall'"ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi". Nella scorsa stagione, Modric ha collezionato trentasette presenze e messo a segno due gol, dimostrandosi un elemento chiave nello scacchiere tattico milanista.

L'impatto e i numeri della prima stagione

Arrivato al Milan come svincolato dopo una lunga esperienza al Real Madrid, Modric ha lasciato un segno tangibile fin da subito. Oltre ai due gol realizzati, il centrocampista ha fornito tre assist e ha totalizzato trentadue presenze da titolare. Il suo contributo sul campo sarebbe potuto essere ancora più significativo se non avesse subito una frattura allo zigomo, dovuta a uno scontro con Manuel Locatelli durante una partita contro la Juventus.

Nonostante l'infortunio, Modric ha dimostrato una straordinaria professionalità e spirito di sacrificio, consolidando il suo ruolo di leader all'interno dello spogliatoio.

Il futuro rossonero e il legame con il club

Modric, che a settembre compirà quarantuno anni, ha atteso la fine del Mondiale 2026 prima di decidere sul suo futuro calcistico. Dopo aver valutato la prosecuzione della sua carriera, ha confermato la volontà di proseguire l'avventura con il Milan, un club che ha sempre sostenuto fin da bambino. Il centrocampista croato, già vincitore del prestigioso Pallone d'Oro, ha spesso ricordato come l'ammirazione per i connazionali che hanno indossato la maglia rossonera abbia influenzato la sua scelta. Sotto la guida del nuovo tecnico Ruben Amorim, Modric è destinato a rimanere un punto di riferimento fondamentale per la squadra e per l'intera tifoseria.