Il futuro di Alejandro Garnacho potrebbe presto diventare uno dei temi più caldi del mercato europeo. L'esterno argentino, infatti, sarebbe destinato a lasciare il Chelsea dopo essere uscito dai piani tecnici del nuovo allenatore Xabi Alonso. Una situazione che ha già attirato l'attenzione di diversi club italiani, anche se le elevate richieste economiche dei Blues continuano a rappresentare il principale ostacolo alla buona riuscita di qualsiasi trattativa. Tra sondaggi, riflessioni e formule ancora da discutere, la corsa al talento argentino è soltanto all'inizio.

Juventus alla finestra, l'Inter si sfila dalla corsa

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, Alejandro Garnacho non rientrerebbe nei programmi tecnici di Xabi Alonso e il Chelsea avrebbe già deciso di metterlo sul mercato. Gli agenti del classe 2004 si sarebbero quindi attivati per sondare il terreno con diversi club di Serie A, avviando contatti con Juventus, Inter, Roma e Napoli. Tra le quattro società, la Juventus avrebbe scelto di mantenere momentaneamente in stand-by la situazione, preferendo concentrarsi su altre priorità prima di valutare un eventuale affondo. L'Inter, invece, avrebbe comunicato di non essere interessata al profilo dell'argentino, uscendo di fatto dalla corsa per l'ex talento del Manchester United.

Una posizione che restringe il numero delle pretendenti italiane, ma non modifica la strategia del Chelsea, intenzionato a monetizzare dalla cessione del giocatore.

Roma e Napoli trattano, ma il prezzo resta l'ostacolo principale

Diversa sarebbe invece la posizione di Roma e Napoli. Entrambi i club continuano a seguire con interesse Garnacho, ritenendolo un rinforzo potenzialmente importante per qualità e prospettive. Il nodo resta però la formula dell'operazione. Il Chelsea, infatti, chiederebbe un trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, valutazione ritenuta eccessiva sia dai giallorossi sia dagli azzurri. Le ultime stagioni dell'argentino, infatti, non sarebbero state particolarmente brillanti dal punto di vista realizzativo, tra gol e assist inferiori alle aspettative.

Per questo motivo, soprattutto la Roma avrebbe aperto soltanto a un prestito con diritto di riscatto, soluzione gradita anche dal Napoli. Al momento le parti non avrebbero trovato un'intesa e tutto lascia pensare che la trattativa possa entrare davvero nel vivo soltanto qualora il Chelsea decidesse di rivedere al ribasso le proprie richieste economiche, eventualità che potrebbe concretizzarsi nel corso delle prossime settimane.