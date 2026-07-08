L'eliminazione della nazionale maschile di calcio degli Stati Uniti dal Mondiale ha lasciato molti tifosi americani senza una squadra da sostenere. Dopo la sconfitta contro il Belgio, l'attenzione si è riversata sulle otto formazioni rimaste in corsa per il titolo: Francia, Marocco, Spagna, Belgio, Norvegia, Inghilterra, Argentina e Svizzera. Ogni squadra porta con sé una storia unica, fatta di campioni, outsider e sogni di riscatto.

La scelta della "nuova squadra del cuore" è un percorso personale, influenzato da diverse considerazioni. Chi desidera il meglio del calcio mondiale può orientarsi sulla Francia, fucina di talenti con cinque giocatori dal valore di mercato superiore ai cento milioni di euro, tra cui Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé.

Per chi sogna una storica affermazione africana, il Marocco rappresenta la speranza di un continente mai vincitore del torneo, forte di molti protagonisti che quattro anni fa la condussero al quarto posto. Gli amanti dei giovani talenti possono seguire la Spagna, che propone uno stile basato sul possesso palla e schiera l'eccezionale diciottenne Lamine Yamal, già protagonista con il Barcellona.

Le motivazioni dei giovani americani

La decisione su chi sostenere non è meramente sportiva, soprattutto tra i giovani statunitensi della Generazione Z, dove emergono con forza motivazioni sia personali che politiche. Un sondaggio ha rivelato che solo il 32% dei cittadini americani tra i diciotto e i ventinove anni supportava la nazionale USA (la percentuale più bassa), mentre il 17% preferiva sostenere una squadra straniera (il valore più alto).

Nicholas, un diciottenne dell'Arizona, ha espresso il suo disappunto: “Trump calling FIFA and getting it dropped like that’s just really embarrassing on a world stage... It’s a bad look for the country”, riferendosi a un presunto intervento politico per annullare una squalifica a un giocatore statunitense. Molti giovani scelgono di tifare squadre legate alle proprie origini familiari, a valori di inclusione o semplicemente si lasciano guidare dalla simpatia per grandi campioni come Lionel Messi o Erling Haaland.

Le interviste dirette evidenziano ulteriori motivazioni. Owen sostiene la Francia per averla visitata; Arna tifa per l'Argentina per Lionel Messi; Dorothy supporta la Norvegia per Erling Haaland.

Alcune scelte hanno anche una chiara connotazione politica: Dorothy ha affermato che gli Stati Uniti non hanno mostrato spirito sportivo o unità coesa, e che la presenza di numerose squadre straniere ha generato più entusiasmo verso le loro tifoserie. Altri giovani, come Leo, preferiscono tifare squadre considerate politicamente emarginate o sottorappresentate. Brian ha manifestato la sua predilezione per gli "underdog", ricordando di aver sostenuto in passato Cabo Verde contro l'Argentina. Non mancano poi le scelte dettate dalle radici familiari, come nel caso di KJ (Giamaica) e Marianna (Colombia). Marianna ha anche sottolineato come la scelta possa dipendere semplicemente da chi sta giocando in un dato momento.

Molti dei giovani intervistati ritengono che il mancato sostegno alla nazionaleU.S.A. rappresenti una perdita di opportunità per unire il Paese attraverso lo sport. Marianna ha paragonato la situazione alla vittoria dei Knicks a New York, un evento che aveva unito l'intera città. Tuttavia, altri vedono il disinteresse verso la squadra nazionale anche come una scelta politica consapevole, un modo per respingere false pretese di unità nazionale che non riflettono la realtà sociale e politica del momento.

Le storie delle squadre in lizza

Oltre a Francia e Marocco, le altre squadre in lizza offrono narrazioni avvincenti. Il Belgio rappresenta l'ultima occasione per la sua "generazione d'oro", guidata da fuoriclasse come Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

La Norvegia attira l'attenzione grazie al magnetismo e al talento di Erling Haaland, uno dei centravanti più temuti d'Europa. L'Inghilterra, con la sua storia calcistica gloriosa ma priva di un Mondiale dal 1966, richiama chi ama le storie di lunghe attese e delusioni. L'Argentina offre l'opportunità unica di ammirare ancora una volta Lionel Messi, considerato il più grande calciatore di tutti i tempi, capace a 39 anni di cambiare le sorti di una partita. Infine, la Svizzera incarna la quintessenza della favola dell'outsider: una squadra grintosa che raggiunge costantemente le fasi a eliminazione diretta, ma non è mai riuscita a superare i quarti di finale, sempre pronta a sorprendere con il duro lavoro. Ogni tifoso americano, dunque, ha la possibilità di trovare una nuova passione in base alle proprie inclinazioni, siano esse legate al talento, alla storia o a valori personali e sociali.