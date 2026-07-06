Il Genoa Cricket and Football Club ha ufficialmente lanciato la sua campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2026/2027. L'annuncio, formalizzato il 6 luglio, segna l'apertura di un periodo importante per i sostenitori rossoblù. L'iniziativa è strutturata in due fasi distinte. La prima, la fase di prelazione, è riservata agli abbonati della stagione precedente. Questi tifosi avranno la possibilità esclusiva di confermare il proprio posto allo stadio, garantendosi la presenza per tutte le partite casalinghe del prossimo campionato. La scadenza per esercitare questo diritto di prelazione è fissata all'8 agosto.

Successivamente, dopo la chiusura di questa fase dedicata, il club aprirà la vendita libera per i posti non confermati, offrendo un'opportunità a tutti gli altri appassionati di unirsi alla tifoseria genoana.

Dettagli e vantaggi della campagna

La campagna abbonamenti è stata concepita per rafforzare il legame tra il club e la sua tifoseria. La fase di prelazione rappresenta un riconoscimento concreto per i sostenitori che hanno già dimostrato la loro fedeltà nella stagione passata. Mantenere il proprio posto allo stadio non è solo una questione di comodità, ma simboleggia la continuità di un supporto costante. Il Genoa ha sottolineato l'importanza della fidelizzazione, considerandola un elemento chiave per il successo della squadra.

Per questo, è stato rivolto un invito a tutti i tifosi a partecipare numerosi, riempiendo gli spalti dello Stadio Luigi Ferraris e creando un'atmosfera di grande sostegno. La data dell'8 agosto è un termine essenziale per la conferma dell'abbonamento, oltre il quale il diritto di prelazione non sarà più valido.

Il Genoa: storia e identità

Il Genoa Cricket and Football Club è molto più di una semplice squadra di calcio; è un'istituzione nel panorama sportivo italiano. Fondato nel 1893, vanta il primato di essere una delle società calcistiche più antiche d'Italia, un elemento che ne attesta la profonda storia. Il suo percorso è ricco di momenti significativi e una tradizione che si tramanda. Le partite casalinghe si svolgono nell'iconico Stadio Luigi Ferraris di Genova, un impianto che ha ospitato innumerevoli eventi e continua a essere il cuore pulsante della passione rossoblù.

Il club si distingue per il forte legame con la città di Genova e con i suoi instancabili tifosi. Questo vincolo reciproco è una delle caratteristiche più distintive del Genoa, rendendolo un simbolo di appartenenza e identità per l'intera comunità.