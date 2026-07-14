Un migliaio di tifosi ha gremito la gradinata del centro sportivo e la collinetta retrostante per assistere all’allenamento a porte aperte del nuovo Genoa guidato da Daniele De Rossi. L’evento, che ha generato grande entusiasmo, è stato caratterizzato da fuochi d’artificio, fumogeni e cori di sostegno. A sorpresa, il presidente Sucu ha voluto anticipare la sua visita, inizialmente attesa per il ritiro di Moena, per salutare e ringraziare i sostenitori presenti. Il patron rossoblù è stato accolto calorosamente dai tifosi, che hanno intonato il coro: «Portaci, portaci in Europa».

Durante la seduta, erano presenti i gruppi della Gradinata Nord e uno striscione firmato Vecchia Sestri con la scritta: «Questa è la tua gente, Ultras nella mente». La squadra, dopo un giorno di riposo previsto per domani, partirà giovedì mattina per la Val di Fassa, dove resterà fino al 26 luglio per il ritiro estivo. Al gruppo si unirà anche il nuovo acquisto, il centrocampista ivoriano Hamed Traorè, che oggi ha sostenuto approfondite visite mediche. Il giocatore, reduce da un infortunio muscolare, firmerà il contratto con il Genoa nella giornata di domani, mercoledì.

L'accoglienza al Signorini e il nuovo volto di Traorè

L’allenamento a porte aperte ha rappresentato un momento di forte contatto tra squadra e tifosi, offrendo ai nuovi arrivati l’opportunità di percepire l’attaccamento e la passione che caratterizzano l’ambiente rossoblù.

L’iniziativa ha permesso anche di presentare ufficialmente Traorè, il centrocampista ivoriano prelevato dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Nella scorsa stagione, Traorè ha saltato dodici gare tra settembre e dicembre, per poi fermarsi nuovamente a maggio per un problema al retto femorale. La sua ultima sfida in campionato in Ligue 1 risale al 2 maggio, nella vittoria contro il Nantes, dove peraltro è rimasto in campo per tutta la partita. Di fatto sono passati due mesi e le indicazioni che arrivano parlano di un percorso di recupero ormai verso il completamento finale, tanto che l’obiettivo è quello di vederlo partire assieme ai nuovi compagni giovedì mattina alla volta di Moena.

Nel frattempo, se non ci saranno intoppi, il giocatore dopo le visite raggiungerà il Signorini per firmare il contratto e salutare i tifosi durante la seduta del pomeriggio, in programma dalle 17.30 con inizio allenamento alle 18. Questa sarà l’ultima seduta genovese della squadra di De Rossi per un po’ di tempo, prima della partenza per il ritiro.

Novità dalla Val di Fassa e il fronte mercato

La seduta odierna è stata anche l’ultima a Multedo prima della partenza per la Val di Fassa. In questa occasione, è stata svelata la nuova prima maglia del Genoa, che richiama un glorioso passato del club, parametrandolo alla storia ultracentenaria di quello che è il club più antico d’Italia. Tanta curiosità, dunque, per gli appassionati.

Sulle maniche comparirà il logo di «bet365 Scores», nuovo sleeve sponsor, grazie a un accordo raggiunto tramite Infront Sports. L’app, dedicata agli appassionati di calcio, offre risultati e statistiche in tempo reale e comparirà sulle maniche sinistre delle maglie da gioco a partire dalle amichevoli in programma nella pre-season. A fine mese è attesa la seconda maglia, mentre per la terza bisognerà aspettare settembre. Inoltre, è stata presentata la nuova guida tecnica della primavera, affidata a Mimmo Criscito, chiamato a valorizzare i giovani talenti sui quali la società di Villa Rostan ha investito.

Sul fronte mercato, la dirigenza continua a lavorare per completare la rosa il prima possibile, ma senza fretta.

Attacco e corsie esterne sono i ruoli sui taccuini di Lopez e dei suoi uomini, con il vaglio del tecnico che poi dovrà allenare i nuovi giocatori. Si registra un rinnovato interesse dell’Everton per Norton-Cuffy, che già a gennaio era stato nel mirino del secondo club di Liverpool. L’esterno viene valutato circa 20 milioni, cifra quasi minima per i club di Premier che viaggiano molto più in alto. Non trova conferme, invece, la notizia di un interesse del club rossoblù per il centrale difensivo dell’Almeria Federico Bonini, che gli spagnoli avevano prelevato l’anno scorso dal Catanzaro.