Il Paraguay ha concluso la sua avventura ai Mondiali, uscendo agli ottavi di finale dopo una sconfitta di misura per uno a zero contro la Francia. Nonostante l'eliminazione, la squadra sudamericana ha lasciato il campo "a testa alta dopo aver dato tutto in campo", come ha dichiarato il portiere Orlando Gill al fischio finale. La partita, combattuta e intensa, ha visto la formazione paraguaiana resistere a lungo agli attacchi dei favoriti francesi, cedendo solamente a seguito di un calcio di rigore concesso dal VAR, un episodio che ha indiscutibilmente segnato la svolta dell'incontro.

Gill ha espresso un profondo rammarico per la decisione arbitrale che ha portato al gol decisivo. "Se l’arbitro non avesse concesso il rigore, saremmo potuti andare ai supplementari, perché siamo riusciti a resistere abbastanza bene", ha affermato il portiere, evidenziando la solidità difensiva della sua squadra. Ha inoltre respinto con fermezza le critiche spesso rivolte al gioco robusto del Paraguay, talvolta etichettato come eccessivamente duro. "Questo è il calcio, se non ci sono abituati, cosa vuoi farci?", ha replicato Gill con un tono diretto. "Il Paraguay è fatto così, è una squadra tosta, che fin dal primo momento ha cercato di dimostrare quanto sia dura in campo, che se la palla gli passa accanto, il giocatore non si ferma".

Questa dichiarazione sottolinea l'identità e lo spirito combattivo che hanno contraddistinto la nazionale.

L'orgoglio del CT Alfaro e il riconoscimento agli avversari

Il commissario tecnico del Paraguay, Gustavo Alfaro, ha voluto esaltare la prestazione e l'impegno dei suoi giocatori. "Hanno lottato come leoni", ha dichiarato Alfaro, sottolineando la determinazione e il coraggio mostrati sul terreno di gioco. Il CT ha poi aggiunto che la Francia "ha dovuto usare un po' di abilità individuale e un rigore concesso dal Var per fare la differenza, cosa che il loro calcio non è stato in grado di fare", evidenziando come la vittoria francese sia dipesa più da episodi singoli che da una superiorità schiacciante nel gioco collettivo.

Anche Gill, pur con una punta di frustrazione, ha riconosciuto il valore degli avversari. "La Francia ha giocatori veloci, hanno chiesto un rigore e glielo hanno assegnato", ha detto, lasciando trasparire la sua amarezza per la decisione arbitrale che ha favorito i transalpini.

L'episodio Mbappé e l'amarezza finale

Al termine della partita, un ulteriore episodio ha aggiunto una nota di amarezza per il portiere paraguaiano. Orlando Gill ha ammesso di essere "infastidito" dal comportamento di Kylian Mbappé, che a suo parere si sarebbe rifiutato di salutarlo dopo il fischio finale. Questo gesto, sebbene non abbia intaccato l'orgoglio per la prestazione collettiva, ha contribuito a rendere più amara l'eliminazione da un torneo in cui il Paraguay ha dimostrato di poter tenere testa a una delle squadre più quotate fino agli ultimi minuti di gioco.

Il percorso del Paraguay ai Mondiali si conclude dunque agli ottavi di finale, ma le parole dei protagonisti, dal portiere Gill al CT Alfaro, riflettono una chiara consapevolezza di aver affrontato la competizione con una determinazione incrollabile e un profondo spirito di sacrificio. Questi elementi hanno caratterizzato l'intera avventura mondiale della squadra, lasciando un'eredità di impegno e orgoglio.