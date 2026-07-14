Il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli, si è presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi a Milano. Ha espresso profonda gratitudine verso la società e ha sottolineato il forte senso di appartenenza che lo lega al club nerazzurro.

L'accoglienza e il senso di appartenenza

Cristiano Giuntoli, onorato dell'incarico, ha dichiarato: “Sono molto onorato di essere all'Atalanta. Devo ringraziare Luca Percassi perché penso sia un grande uomo di calcio: proprio per questo ho accettato. Ringrazio anche Antonio Percassi e Pagliuca perché mi hanno accolto come un figlio.

Non puoi non innamorarti dell’Atalanta”. Ha poi evidenziato come il club “sforna tantissimi gioielli per il calcio europeo e mondiale” ogni anno, dichiarandosi “orgoglioso di far parte di questo club” per i suoi principi, in particolare la sostenibilità.

Identità, umiltà e strategia

Il nuovo ds ha posto l'accento sull'importanza dell'identità, anche nella scelta del tecnico: “La prima cosa sulla quale ho puntato è l’identità – ha spiegato – anche nella scelta di Sarri”. La filosofia del club, ha aggiunto, è sempre stata quella di “non dichiarare obiettivi, bensì lavorare con umiltà facendo cose straordinarie. Grande umiltà e lavoro”. Giuntoli ha espresso fiducia nella rosa, ritenuta “molto forte sia numericamente che qualitativamente”, evidenziando la “tanta qualità anche nelle giovanili”.

Sul fronte mercato, ha dichiarato soddisfazione per l'acquisto di Gaetano, ribadendo che l'Atalanta “deve essere sempre attenta alle opportunità”, ma con priorità al “lavoro sul campo”. “Conteranno alla fine i risultati”, ha aggiunto, promettendo di portare la sua esperienza in quella che ha definito “una grande famiglia”, elogiando la serietà della società e l'affinità con il suo approccio.

Il primo acquisto: Gianluca Gaetano

Il primo acquisto sotto la direzione di Giuntoli è il centrocampista Gianluca Gaetano, proveniente dal Cagliari. L'operazione, ufficializzata il 9 luglio 2026, ha visto l'acquisizione del classe 2000 per 12 milioni di euro più due di bonus. Gaetano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, con uno stipendio netto annuo di circa 1,2 milioni di euro, più bonus. La società ha dato un caloroso benvenuto al giocatore, augurandogli le migliori soddisfazioni in maglia nerazzurra come primo innesto della nuova gestione sportiva.