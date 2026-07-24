Pep Guardiola ha ufficialmente comunicato ai vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) la sua decisione di non accettare l'incarico di nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Il rinomato tecnico spagnolo, dopo un decennio intenso e ricco di successi alla guida del Manchester City, ha scelto di prendersi un anno sabbatico per dedicarsi interamente alla sua famiglia. Questa scelta esclude dunque la possibilità di vederlo sulla panchina degli azzurri, una notizia che era stata attesa con grande fermento dagli ambienti calcistici nazionali.

Secondo quanto appreso, Guardiola si è dichiarato profondamente tentato dalla proposta di allenare la Nazionale italiana, riconoscendo il prestigio e la sfida che un tale ruolo comporta. Tuttavia, ha spiegato ai dirigenti federali che "hanno prevalso gli impegni che il tecnico aveva preso con la sua famiglia", una priorità irrinunciabile in questo momento della sua carriera. La sua ferma decisione pone fine a un lungo periodo di speculazioni e chiude definitivamente le porte a uno scenario che aveva alimentato notevoli aspettative e speranze tra gli appassionati di calcio italiani.

Pirlo in pole per la panchina azzurra

Con il definitivo rifiuto di Guardiola, l'attenzione si sposta ora su Andrea Pirlo, il cui nome emerge con forza come il candidato più accreditato e gradito dal direttore tecnico Paolo Maldini per assumere il ruolo di commissario tecnico.

Le trattative sembrano orientarsi verso l'ipotesi di un accordo biennale o quadriennale, con la possibilità di estendere l'incarico fino al 2030. L'ingaggio stimato per Pirlo si aggirerebbe intorno a 1,5 milioni di euro a stagione, una cifra che riflette l'importanza dell'incarico. Nonostante le indiscrezioni, al momento non sono ancora pervenuti annunci ufficiali da parte della Federcalcio, che mantiene il massimo riserbo sulle fasi conclusive della selezione.

La formalizzazione della nomina di Andrea Pirlo come nuovo CT della Nazionale potrebbe avvenire in tempi brevi, con il consiglio federale del 28 luglio indicato come la data chiave per la ratifica. Tuttavia, un passaggio fondamentale prima di poter accettare ufficialmente il nuovo incarico, sarà la risoluzione del contratto che attualmente lega Pirlo al Dubai United.

Questa situazione contrattuale rappresenta l'ultimo ostacolo da superare e i dettagli della sua definizione sono ancora oggetto di attenta valutazione.

Le ragioni della scelta di Guardiola

La scelta di Pep Guardiola di declinare l'offerta della FIGC è stata motivata, come ribadito, principalmente dalla sua ferma volontà di rispettare gli impegni personali e familiari. Il tecnico, pur avendo riconosciuto il grande fascino e la prestigiosa sfida che la panchina azzurra rappresentava, ha preferito optare per una pausa rigenerante dopo un decennio estremamente intenso e logorante alla guida del Manchester City. La comunicazione della sua decisione è giunta direttamente ai dirigenti italiani, i quali avevano riposto grandi speranze nella possibilità di affidare la guida della Nazionale a uno degli allenatori più vincenti e innovativi del panorama calcistico mondiale degli ultimi anni, convinti che potesse portare un nuovo ciclo di successi agli azzurri.