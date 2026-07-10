Il penultimo quarto di finale dei Mondiali 2026 vedrà affrontarsi Norvegia e Inghilterra in una sfida che si preannuncia tra le più avvincenti del torneo. La Norvegia mira a raggiungere le semifinali per la quarta volta nella sua storia, mentre l'Inghilterra è determinata a lasciare un segno indelebile. Entrambe le formazioni vantano attaccanti di calibro mondiale: Erling Haaland e Harry Kane, che insieme hanno già messo a segno ben tredici reti in questa edizione del campionato.

Le quote e i favoriti

Le previsioni indicano la nazionale inglese come favorita per la vittoria.

Il successo dei "Tre Leoni" è quotato a 1,90, mentre una vittoria della Norvegia è data a 4,00. Il pareggio nei tempi regolamentari si attesta a 3,60. Per quanto riguarda il passaggio del turno, l'Inghilterra, con giocatori come Rice, è considerata avanti a 1,45, contro il 2,75 offerto per la qualificazione degli scandinavi. Ci si aspetta una partita ricca di gol, con l'ipotesi di almeno tre reti complessive quotata a 1,65. L'Inghilterra è anche la squadra più accreditata per segnare il primo gol dell'incontro, con una quota di 1,62 rispetto al 2,50 della Norvegia.

Dinamiche e protagonisti in campo

Oltre ai gol, la partita promette grande intensità e momenti decisivi. Tra gli scenari considerati, un rigore è quotato a 3,25, un intervento del VAR a 3,00 e l'eventualità di un cartellino nei primi quindici minuti di gioco a 5,00.

Questi elementi sottolineano l'attesa per un confronto combattuto e potenzialmente ricco di episodi chiave che potrebbero modificare l'andamento della gara.

I riflettori saranno puntati sui due bomber: Erling Haaland, la cui rete è quotata a 2,25, e Harry Kane, favorito come primo marcatore a 4,00. Non meno importanti saranno i contributi di altri talenti: Martin Odegaard, con un assist quotato a 5,00, e Jude Bellingham, la cui partecipazione a un gol o un assist è data a 2,40.

Il contesto della sfida

Il confronto tra Norvegia e Inghilterra si configura come uno scontro tra due approcci di gioco spiccatamente offensivi, sebbene la storia recente degli scontri diretti suggerisca un maggiore equilibrio.

L'attenzione non è rivolta solo ai nomi di spicco, ma anche alla capacità delle squadre di mantenere un'alta intensità per l'intera durata dell'incontro. La posta in gioco è elevatissima, e ogni dettaglio, dalle scelte tattiche agli episodi arbitrali, potrebbe rivelarsi determinante per conquistare l'accesso alla semifinale dei Mondiali.