La Norvegia supera 2-1 la Costa d'Avorio al termine di una sfida combattuta e conquista il pass per gli ottavi di finale. Decisiva la rete di Erling Haaland nel finale, che regala agli scandinavi il successo e l'accesso alla sfida contro il Brasile.

La Norvegia colpisce alla prima vera occasione

L'avvio di gara è favorevole alla Costa d'Avorio. Al 21' Konan entra in area dalla sinistra e conclude con il destro, ma il pallone termina sull'esterno della rete. Sette minuti più tardi è Diomandé a sfondare sulla fascia sinistra e a mettere un pallone sul secondo palo per Pépé, che rimette al centro trovando però Ajer pronto ad allontanare in calcio d'angolo a pochi passi dalla linea di porta.

Gli uomini di Faé si fanno preferire nel gioco, ma è la Norvegia a trovare il vantaggio al 39' con il primo vero affondo. Nusa riceve sulla sinistra, si accentra e lascia partire uno splendido destro che si infila sotto l'incrocio dei pali, senza lasciare scampo a Fofana. Poco dopo, Sangarè salva i suoi con un intervento decisivo su una conclusione al volo di Haaland che avrebbe centrato lo specchio della porta. È l'ultima occasione del primo tempo.

Diallo risponde dopo tante occasioni ivoriane

La Costa d'Avorio riparte forte nella ripresa e al 55' Nyland è costretto a un grande intervento per respingere il sinistro a colpo sicuro di Pépé, nato da una corta respinta di Heggem.

Al 66' è proprio Heggem a sfiorare il raddoppio norvegese, inserendosi perfettamente su un calcio d'angolo battuto da Odegaard.

Il suo destro al volo viene però salvato sulla linea dal neoentrato Diallo.

Otto minuti più tardi lo stesso Diallo passa da protagonista in difesa a uomo del pareggio. Servito sulla destra da Pépé, l'esterno del Manchester United entra in area, supera Moeller Wolfe e Berg e batte Nyland con un preciso sinistro, firmando l'1-1.

Haaland decide la sfida nel finale

Quando la gara sembra ormai destinata ai tempi supplementari, la Norvegia trova il gol qualificazione al minuto 86. Il neoentrato Bobb serve Berg in area, che a sua volta appoggia per Haaland: il centravanti conclude di prima intenzione, supera Fofana e realizza il definitivo 2-1, firmando il suo quinto gol in questo Mondiale.

La Norvegia vola agli ottavi

Nel recupero la Costa d'Avorio sfiora ancora il pareggio con una punizione dalla distanza di Diallo, ma Nyland si supera deviando il pallone in calcio d'angolo.

È l'ultima occasione della partita. La Norvegia difende il vantaggio fino al triplice fischio e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà il Brasile.