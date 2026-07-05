Hervé Renard ha annunciato il suo addio alla panchina della nazionale tunisina. La decisione giunge dopo un brevissimo periodo di sole due partite disputate durante la Coppa del Mondo, culminato con l'eliminazione della squadra.

Il tecnico francese era subentrato a Sabri Lamouchi, esonerato dopo il primo incontro del torneo. Nonostante il cambio alla guida, Renard non è riuscito a invertire la rotta. Sotto la sua gestione, la Tunisia ha affrontato il Giappone e l'Olanda nelle successive gare del girone, subendo due sconfitte identiche per 3-1. Questi risultati hanno sancito l'eliminazione della nazionale tunisina, spingendo Renard alle dimissioni.

Il commiato di Renard: onore e gratitudine

Nel suo messaggio di commiato, Renard ha espresso gratitudine alla federazione tunisina. "Prima della mia partenza," ha dichiarato, "desidero rivolgere i miei più sinceri ringraziamenti alla federazione per avermi dato l’opportunità di partecipare alla Coppa del Mondo. È stato un grande onore allenare la nazionale tunisina e vivere questa esperienza indimenticabile."

Il tecnico ha inoltre rivolto un augurio per il futuro della squadra: "Auguro il meglio alla nazionale e sono certo che continuerà a svilupparsi, a rendere felici i suoi tifosi e a scrivere pagine luminose nella sua storia." Parole che riflettono il suo rispetto per il calcio tunisino, nonostante la conclusione anticipata dell'incarico.

Fine di un'avventura e nuovo corso

L'avventura di Renard sulla panchina tunisina è stata breve e complessa, segnata da due sconfitte decisive. L'eliminazione precoce ha portato il tecnico a rassegnare le dimissioni, lasciando la federazione tunisina alla ricerca di un nuovo allenatore. Il tentativo di dare una scossa alla squadra non ha sortito gli effetti sperati, e la nazionale dovrà pianificare un nuovo percorso strategico.