L'Atletico Madrid ha ufficializzato l'ingaggio di Morten Hjulmand. Il club spagnolo ha investito quaranta milioni di euro per assicurarsi il calciatore, che ha firmato un contratto quinquennale. Hjulmand, ventisettenne, si unisce così alla squadra guidata da Diego Simeone, rafforzando il centrocampo.

Il trasferimento di Hjulmand rappresenta un colpo importante per l'Atletico Madrid, che punta a consolidare la propria rosa per la prossima stagione. Hjulmand ha maturato esperienza in Italia, giocando due stagioni con il Lecce tra Serie B e Serie A, prima di trasferirsi tre anni fa allo Sporting Lisbona.

Con il club portoghese, ha conquistato due campionati e una coppa nazionale, confermandosi come uno dei profili più affidabili nel suo ruolo.

Dettagli dell'Operazione

L'accordo, comunicato dai club, prevede un pagamento di 40 milioni di euro fissi più ulteriori cinque milioni legati a obiettivi sportivi. Il contratto di Hjulmand con l'Atletico Madrid avrà durata fino al 30 giugno 2031. Il club spagnolo si farà inoltre carico del meccanismo di solidarietà dovuto ai precedenti club del giocatore, mentre lo Sporting Lisbona non sosterrà costi per servizi di intermediazione.

Profilo Tecnico e Arrivo

Hjulmand, con 27 presenze nella nazionale danese e all'Europeo 2024, è descritto dall'Atletico come "centrocampista difensivo di grande fisicità, abile nel recupero palla e nella lettura del gioco, qualità che esaltano la sua capacità di anticipazione e distribuzione".

Arrivato a Madrid giovedì scorso, ha superato le visite mediche e si unirà alla squadra dall'inizio della preparazione estiva.

Negli ultimi tre anni allo Sporting Lisbona, Hjulmand si è distinto per affidabilità in mezzo al campo. Il suo arrivo è il secondo rinforzo ufficiale dell'Atletico Madrid per la nuova stagione, segno della volontà del club di puntare su giocatori di esperienza internazionale per competere ai massimi livelli. L'investimento su Hjulmand conferma la strategia del club.