Le occasioni più interessanti del mercato non arrivano sempre dalle trattative tra club. A volte basta la scadenza di un contratto per cambiare gli scenari e attirare l'attenzione delle grandi squadre. È il caso di Mauro Icardi, diventato ufficialmente svincolato dopo la fine della sua esperienza al Galatasaray. Una situazione destinata a interessare diversi club italiani, mentre il Milan continua a coltivare un'ambizione di altissimo profilo legata a Phil Foden, operazione che potrebbe concretizzarsi soltanto attraverso una cessione eccellente.

Icardi saluta il Galatasaray: Juventus, Roma e Como osservano

Mauro Icardi è ufficialmente un calciatore svincolato. Il contratto dell'attaccante argentino con il Galatasaray è infatti giunto alla naturale scadenza e il messaggio di saluto pubblicato dal club turco sui propri canali social, accompagnato da un sentito ringraziamento per il percorso condiviso, lascia intendere che tra le parti non ci saranno ulteriori confronti per proseguire insieme. Una situazione che trasforma l'ex capitano dell'Inter in una delle occasioni più interessanti del mercato, considerando che il suo eventuale acquisto non comporterebbe alcun esborso per il cartellino. Proprio per questo motivo potrebbe presto accendersi una sfida tra Juventus e Roma, entrambe alla ricerca di un centravanti di esperienza e capace di garantire gol e personalità.

Attenzione anche al Como che, dopo l'uscita di Alvaro Morata, dovrà necessariamente intervenire sul mercato per inserire una punta di comprovato livello e potrebbe valutare seriamente il profilo del bomber argentino.

Il Milan sogna Foden: la chiave resta la cessione di Leao

Sul fronte rossonero, invece, prende forma un'idea di grande fascino. Il Milan avrebbe infatti individuato in Phil Foden uno dei profili ideali per elevare ulteriormente la qualità del reparto offensivo. L'esterno del Manchester City rappresenta però un obiettivo strettamente legato al futuro di Rafael Leao. Per finanziare l'operazione, infatti, il club di via Aldo Rossi dovrebbe prima cedere il portoghese, la cui valutazione resta fissata intorno ai 60 milioni di euro.

Una cifra praticamente identica a quella che il Manchester City chiederebbe per lasciar partire il proprio talento inglese. Anche sotto il profilo dell'ingaggio le distanze sarebbero minime, rendendo l'eventuale sostituzione sostenibile dal punto di vista economico. Prima di pensare all'affondo per Foden, però, il Milan dovrà trovare un acquirente disposto a soddisfare le richieste formulate per Leao.