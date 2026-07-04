Sul mercato in uscita ballano tanti nomi e ad esempio In casa Juventus il futuro di Gleison Bremer sarebbe sempre meno scontato, con il Bayern Monaco pronto a tentare l'affondo per il centrale brasiliano. Nel frattempo il Milan, dopo aver rinforzato l'attacco con Ramos, potrebbe concentrarsi sulle uscite e in particolare sulla posizione di Rafael Leao, mentre il Napoli avrebbe individuato Kepa come possibile erede di Vanja Milinkovic-Savic qualora il portiere serbo dovesse lasciare gli azzurri.

Il Bayern punta Bremer: la Juventus fissa il prezzo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Bayern Monaco avrebbe inserito Gleison Bremer tra i principali obiettivi per rinforzare il reparto difensivo.

Il centrale brasiliano potrebbe infatti lasciare Torino nel corso dell'estate, sia per le esigenze di bilancio della Juventus sia per ragioni strettamente tecniche. Luciano Spalletti, infatti, sarebbe orientato verso un difensore maggiormente abile nell'impostazione dal basso, caratteristica nella quale l'ex Torino non avrebbe pienamente convinto.

Il club bavarese starebbe valutando un'offerta da circa 30 milioni di euro. Una cifra influenzata sia dall'età del difensore, ormai vicino ai trent'anni, sia dai numerosi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento nelle ultime stagioni. La Juventus, tuttavia, non vorrebbe scendere troppo rispetto alle proprie richieste. Presa ormai coscienza dell'improbabilità di incassare i 58 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore, i bianconeri cercherebbero comunque di avvicinarsi ai 40 milioni prima di dare il via libera alla cessione.

Leao osservato dal Barcellona, il Napoli pensa a Kepa

Anche il Milan potrebbe presto vivere giorni decisivi sul fronte delle uscite. Dopo aver chiuso l'operazione che ha portato Ramos in rossonero, la dirigenza sarebbe pronta a valutare eventuali offerte per Rafael Leao. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Barcellona continuerebbe a seguire con attenzione l'esterno portoghese, considerato da tempo un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Per aprire una trattativa, però, sarebbero necessari almeno 50 milioni di euro.

Infine, attenzione anche alla situazione del Napoli. Qualora Vanja Milinkovic-Savic dovesse lasciare il club partenopeo, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe pronto a virare su Kepa.

Il portiere spagnolo, reduce dall'esperienza all'Arsenal e recentemente accostato anche all'Inter, rappresenterebbe una soluzione di esperienza e potrebbe arrivare per una cifra decisamente contenuta, diventando così uno dei principali candidati a raccogliere l'eredità dell'estremo difensore serbo