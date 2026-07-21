Il mercato continua a entrare nel vivo e coinvolge alcune delle pedine più importanti delle big di Serie A. La Juventus deve registrare il presunto interesse del Galatasaray per Gleison Bremer, mentre il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Christian Pulisic se non davanti a una proposta fuori mercato. Sul fronte Roma, invece, torna d'attualità il futuro di Matías Soulé, finito nel mirino della Fiorentina dopo un'estate iniziata tra rumors e poche offerte concrete.

Galatasaray su Bremer, ma la Juventus chiede 40 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Galatasaray avrebbe mosso i primi passi per provare ad assicurarsi Gleison Bremer.

Il club turco avrebbe infatti preso contatto con l'entourage del difensore brasiliano della Juventus, mettendo sul tavolo una proposta contrattuale da 8 milioni di euro netti a stagione. Un'offerta di assoluto livello che potrebbe convincere il centrale a prendere in considerazione un trasferimento a Istanbul. Qualora arrivasse il gradimento del giocatore, scatterebbe la seconda fase della trattativa, quella tra le due società. La Juventus, pur non considerando Bremer incedibile, non sarebbe intenzionata a fare sconti: per lasciar partire uno dei leader della propria retroguardia chiederebbe almeno 40 milioni di euro. Una cifra importante che rappresenta il punto di partenza per qualsiasi negoziazione e che testimonia il valore attribuito al difensore dalla dirigenza bianconera.

Pulisic è blindato, la Fiorentina insiste per Soulé

Se la Juventus è pronta ad ascoltare eventuali offerte per Bremer, il Milan ha invece tracciato una linea molto più netta sul futuro di Christian Pulisic. L'esterno statunitense viene considerato uno dei pilastri del progetto tecnico rossonero e Gerry Cardinale sarebbe intenzionato a ripartire proprio dalle sue qualità nella costruzione della squadra del futuro. Per questo motivo, solo una proposta ritenuta irrinunciabile, da almeno 70 milioni di euro, potrebbe convincere il club a sedersi al tavolo delle trattative. Una valutazione che restringe inevitabilmente il numero delle possibili pretendenti.

Nel frattempo, in casa Roma torna a far discutere la situazione di Matías Soulé.

L'argentino sembrava destinato a lasciare la Capitale già nelle prime settimane di giugno, ma l'assenza di offerte concrete aveva congelato ogni discorso. Nelle ultime ore, però, la Fiorentina sarebbe tornata alla carica. Il direttore sportivo Fabio Paratici vorrebbe impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che non convincerebbe la Roma. Il club giallorosso, infatti, sarebbe disposto a lasciar partire Soulé soltanto a titolo definitivo, mantenendo una posizione ferma sulle condizioni dell'eventuale cessione.